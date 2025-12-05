小紅書之亂！ 黃揚明曝Tinder也沒落地經營何時封？

內政部政務次長馬士元4日宣布對中國社群平台小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，理由是涉及嚴重詐騙且母公司未改善、國安局認定資安檢測不合格。不過對此，資深媒體人黃揚明質疑政府雙標，指出同樣未在台灣落地的交友軟體Tinder詐騙案件也很嚴重，是否應一併封鎖。

小紅書遭內政部封殺。（圖／美聯社）

黃揚明透過臉書發文表示，對封鎖小紅書沒意見，但政府千萬不能雙標。他引用數發部「網路詐騙通報查詢網」統計資料指出，還有很多社群平台同樣詐騙猖獗，質疑賴政府只封鎖小紅書，只是因為這款應用程式「根正苗『紅』」。黃揚明特別提到，數發部資料顯示包含臉書、Threads等Meta集團旗下的社群平台詐騙訊息量佔比超過九成。

Tinder詐騙案例比小紅書還多。（圖／擷取自黃揚明臉書）

黃揚明在臉書發文強調，自己之所以要賴政府不要雙標，並非是拿臉書去跟小紅書比較，而是同樣全球知名的交友軟體Tinder。他引用「165打詐儀表板」資料說明，全台各縣市的Tinder詐騙案高達790件，其中一起個案的損失金額更是高達234萬餘元。

黃揚明質疑，Tinder跟小紅書一樣沒有在台灣落地，是否有辦法開罰，或是警政署有沒有辦法尋求該公司協助。他在臉書喊話內政部，應該對此說明清楚，如果狀況與小紅書雷同，是不是也一併封鎖。黃揚明在文中寫道「以打詐之名封鎖中國APP，不愧是與『中國台灣』對抗的『民主台灣』」。

