小紅書來台1年害國人財損2億？ 粉專酸爆臉書「1天」騙近3億元

大陸社群APP「小紅書」用戶廣泛，是全球年輕人分享美妝穿搭、旅遊景點的工具，然行政院昨（4）日表示，該APP資安檢測不合格，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行一年。對此，臉書粉專「政客爽」也引述數據資料並酸，那這樣是否全世界的APP只要有詐騙案，然後不理我國政府要求改善的，通通封鎖？

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書在台用戶已逾300萬人，經國安局的資安檢測，民眾隱私與安全都面臨高度風險。且該APP自民國113年迄今，已涉入1706件詐騙案件，造成財損2億4768萬餘元。依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行一年。此舉等同封鎖小紅書。

針對該起事件，有14萬追蹤人數的臉書粉專「政客爽」也指出，根據天下雜誌今年的報導「台灣平均每天被騙4億台幣，七成財損都來自臉書」，按照封鎖小紅書的邏輯，那臉書要不要即日起也封鎖？

「政客爽」續指，賴政府說因為小紅書依法提出具體改善作為沒有反應、無法依法調取必要資料，「按照這個邏輯，賴政府是不是也在護航中共防火長城的行徑？」那大陸是否也可以用「無法納管」的理由，合理化封鎖所有境外網站？

「政客爽」也酸，那這樣是否全世界的APP只要有詐騙案，然後不理我國政府要求改善的，通通封鎖？恭喜台灣進入「綠共防火長城」的偉大新時代，必定在賴總書記的領導下實現人人愛看小橘書（臺灣全民安全指引）的偉業。

新黨台北市議員侯漢廷亦於臉書發文指，小紅書主要用戶群是18歲到34歲年輕女性，民進黨怕的不是詐騙，而是怕年輕人透過小紅書看到大陸真實的生活與發展，打破綠營建構的資訊高牆。

侯漢廷也批，美國都沒有全面禁止小紅書，賴清德做到了，為了守護民主，民進黨竟迫使台灣人可能要翻牆才能看小紅書，真是民主笑話。

