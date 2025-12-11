小紅書像「走私進口的巴士」只能設下路障 內政部：資料會被傳回中國伺服器

日前內政部宣布暫行封鎖小紅書一年，被質疑是箝制民眾的言論自由。資深政治評論員黃暐瀚今天在廣播節目中專訪內政部次長馬士元，他表示，小紅書可以說是兩岸網路上唯一「直通的高速公路」，資料會被不斷回傳至中國的伺服器。

馬士元警告這可能導致用戶被建立「數位分身」，被用來進行未經授權的行為。

不同於 Meta（臉書）、Google 或 LINE 在台灣有法律代表人且會配合政府下架詐騙廣告，小紅書在台灣沒有窗口，對於政府的溝通完全不回應。

馬士元今上午接受專訪，被問及小紅書暫封一事，他說明，由於目前政府完全無法保護在小紅書上的國人。當其他平台（如 Meta）配合打詐、詐騙難度增加時，詐騙集團便轉向這個「無法管轄」的平台。

採取的手段：是「讓它變得很難用」而非「全面封鎖」

內政部以《詐欺犯罪危害防制條例》第 42 條做出此規範，馬士元強調，這不是像中國那樣的「網路長城」封鎖，而是讓它「變得很難用」，以此迫使業者出面協商。

內政部透過「停止解析」 (DNS Blocking)，就是讓小紅書的網址無法解析到正確的 IP，導致網頁版無法開啟。以及「限制接取 (IP Blocking)」，就是針對 App 使用的動態 IP，政府每週會進行滾動式封鎖。這會讓使用者覺得連線「忽快忽慢」、不穩定，藉此增加使用障礙。

走私巴士開上台灣的高速公路 只好設下路障

「小紅書就像是走私進口的巴士」，外觀很漂亮、免費搭乘、車上還有好玩的娛樂。但這輛車是「走私進口」的（無落地、無納管），沒有行照、也沒經過安全檢驗。

當這輛車在台灣上路，並且超速、闖紅燈（詐騙、資安違規）時，台灣的警察完全無法攔停它，因為這輛巴士掛的是上海的車牌。所以政府現在只好設下路障，禁止這輛危險車輛繼續自由行駛。

臉書上詐騙更多為何拿小紅書開刀？「小紅書無法管轄」

很多民眾會質疑說那臉書上、Line上面的詐騙更多，為什麼不去取締他們，要拿小紅書開刀？馬士元解釋，因為小紅書是目前沒有被管理的場域，如果出現詐騙，民眾也求助無門。

馬士元：小紅書過度蒐集用戶資料 家長要小心

雖然小紅書的內容看似無害，但馬士元指出， 該 App 會讀取手機內「非該 App 使用」的資料，包括相簿、通訊錄、其他 App 列表、剪貼簿內容、甚至臉部資訊，有過度搜尋資料的風險。

小紅書深受年輕族群的喜愛，但馬士元呼籲，家長注意青少年使用的狀況。「恐怕在使用APP的時候，會直接側拍、偷聽、讀取裝置上的內容」，可能會出現把青少年的影像傳回去的風險。

雖然很多平台都會蒐集用戶資訊，但其他的平台對個資、資安有一定的保護。小紅書蒐集的用戶資訊會回傳到位在中國的伺服器，也無法確定這些資訊會被拿來做什麼樣的用途。



