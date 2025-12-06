小紅書公司在上海！張益贍質疑蔣萬安護航是為「這件事」做準備！

論壇中心／綜合報導

中國軟體小紅書平台因涉及詐騙，又不願配合落地監管，遭內政部以《詐欺危害防制條例》來限制流量1年。對此，台北市長蔣萬安反批卓榮泰，「要用言論不自由對付言論不自由嗎？ 反中反到自己變成共產黨。」不過，政治評論員張益贍在《頭家來開講》節目上質疑蔣萬安，「護航小紅書是不是為雙城論壇做準備？」





張益贍先是提到其實毛語錄也稱為「小紅書」，而在中國能用這三個字來創立APP背後肯定不簡單，除此之外，在以前反共年代如果拿到「小紅書」肯定被抓去關，蔣萬安的阿公做的這些事才是限制言論自由，目前內政部為了打詐，而小紅書不配合才禁用，而且小紅書公司就在上海，蔣萬安也忙著準備雙城論壇，張益贍質問蔣萬安，「雙城論壇見到上海市長，敢不敢要求對方讓小紅書來配合台北市政府和中華民國警政署一起打詐？」

蔣萬安不提打詐，大力護航小紅書，張益贍直言「因為可能這個月底就要進行雙城論壇了，蔣萬安不敢得罪中國，也不敢得罪上海市長。」

