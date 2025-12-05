小紅書受限找解方！「改DNS」可用 民眾：比IG好用
小紅書近日傳出使用限制，引起年輕使用者強烈反彈！許多人反映無法更新內容、開啟連結，甚至看到「網域已遭封鎖」的訊息。相較於其他社群平台，年輕人認為小紅書在旅遊攻略、美妝美甲及追星方面的內容更豐富全面，「就像一本字典」。儘管目前有多種解決方法，如使用VPN、修改DNS設定等，但少了小紅書，接收資訊的管道減少，仍讓人感到不便。美甲師小喵就表示：「所有的妹子都是看這個」，可見小紅書在年輕人心中已難以取代！
有使用者表示從昨天開始就遇到小紅書的使用限制，並截圖記錄了「網域已遭封鎖」的訊息。部分用戶反映雖然無法打開朋友分享的小紅書連結，但 APP 仍然可以正常使用。面對這種情況，許多年輕用戶表示，VPN 已經是現在大家都有的工具，所以應該還算方便解決這個問題。
小紅書對許多年輕人來說是不可或缺的資訊來源。一位使用者形容小紅書「就像一本字典」，特別是在查詢旅遊資訊時非常方便。例如想了解賞楓的最佳地點，或是搜尋上海旅遊攻略，小紅書能提供大量相關影片和資訊。使用者只要輸入關鍵字，就能獲得數百篇攻略參考，內容涵蓋必遊景點、遊玩路線和美食推薦。小紅書還提供 AI 統計結果，列出景點推薦度，甚至有以圖搜圖功能。
除了旅遊資訊，小紅書在美妝、美甲和追星方面也有大量內容。一位美甲師小喵表示，小紅書對她而言非常重要，因為「所有的妹子都是看這個」。另一位年輕用戶則認為小紅書是最好的追星工具，「好像沒有其他的替代品」。相較之下，Threads 主要是文字內容，Instagram 的關鍵字搜尋功能較弱，DCARD 的資訊量也相對較少。
針對小紅書的使用限制，PTT 網友分享了一些解決方法，例如安卓機連 Wi-Fi 時更改 DNS 設定可以繞過封鎖限制，或使用 Cloudflare 免費瀏覽。有年輕人表示，如果小紅書真的無法使用，可能會改用 Instagram 短片或其他平台尋找資訊，但也承認「其他社群也可以看滿多東西的」。
儘管如此，大多數年輕人對小紅書使用限制持反彈態度。有人表示若只是限流但仍能找到內容，他們還是會繼續使用。雖然依賴程度因人而異，但小紅書龐大的資料庫和豐富的影片內容讓它在年輕人心中難以替代。少了這個社群平台，接收資訊的管道也減少了一個，難免造成不便。
