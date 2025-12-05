小紅書只能用VPN繞道？他估「這時」有望解禁：300萬用戶最強抗議工具

​內政部警政署刑事局4日舉行記者會，指中國社群平台「小紅書」涉及1706件詐騙案件，總計財損高達2.7億元，宣布即起對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。消息一出炸出許多使用者在社群上表達不滿，部分網友更表示自己的App已無法使用，另有不少仁人則針對如何使用VPN或其餘「繞道」方式進行討論。對於何時能「解禁」？作家「漂浪島嶼」今（5）日上午在臉書粉專直言，「選票決定解禁時程」。

​數位發展部（數發部）3日點名，抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款App，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、數據回傳與分享等6大風險行為，並指其中以小紅書違規樣態達15項最多。隔日，在刑事局公布小紅書2024年至今涉入1706件詐騙案件後，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，內政部依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。

內政部宣布禁限小紅書 對應IP逐步關閉

打擊詐欺指揮中心補充說明，命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉。漂浪島嶼諷刺道，政府稱禁限小紅書，不是因國家問題，而是詐騙；政府說禁限小紅書，不是詐騙最多，而是最不合作，其實說的都對，因為抓詐困難，禁了詐騙管道以減少詐騙機率，斷絕訊息最有效率，「所以電話詐騙最多，也該考慮禁限電話。」政府為了社會治安展現執法勇氣，打擊不合作中國小紅書，也能增加抗中反詐選票。

漂浪島嶼進一步說，然而小紅書7成為年輕女性，使用人數高達300萬人，萬一有一半的人心生不滿，百萬選票也會對選情造成巨大影響，而「不為紅統純為治安」的小紅書限流1年後，剛好是2026年縣市長大選，萬一因為禁限小紅書，人民記仇導致大敗，屆時就可能改變政策，提早解禁救選票，「禁限開始，看是反詐效率高，還是選票反彈大，決定禁限的時程。」文末，他更標註，「選票通常是最強抗議工具」。

