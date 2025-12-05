小紅書因詐騙被封！ 石明謹曝關鍵原因：不是因為它是紅色的

內政部對小紅書App發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。（本刊資料照）

小紅書App因太多詐騙案件遭，刑事局昨（4）日透露，內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。此消息曝光引發熱議，還有許多人提Meta、Line等詐騙案件質疑政府作為。經常評論時事的退休警察、知名球評石明謹昨po文，指小紅書被封鎖的關鍵理由，是因不肯落地，不願意在台灣設立法律代表人，也不願意提供台灣政府或司法單位詐騙者資料，「並不是因為它是紅色的。」

小紅書詐騙不斷 被封鎖1年

目前小紅書App在全台共有300多萬使用戶，警政署昨天透露，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。加上去年小紅書涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬元，又因執法機關無法依法調取必要資料，導致偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對小紅書App發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間為1年。後續將視該公司是否善意回應、主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

Meta、LINE、TikTok沒被封？ 石明謹曝關鍵原因

此消息曝光後，引起許多網友討論，還有人質疑Meta、Line等詐騙案件更猖獗，為何只封鎖小紅書？石明謹昨於臉書po文，強調小紅書被封鎖的關鍵理由，是因該App不肯落地，不願意在台灣設立法律代表人，也不願意提供台灣政府或司法單位詐騙者資料，「並不是因為它是紅色的。」

石明謹也透露，小紅書被封鎖後，還是可以用VPN翻牆上小紅書，「這是個人喜好問題，只是如果IP跳到國外，你被詐騙可能就沒辦法在台灣報警。」因理論上，根據提供的IP，詐騙不是發生在台灣，是在國外跟對方聯繫跟交易的，「雖然小紅書不提供司法單位資料，本來就沒有追查詐騙者的可能性就是。」

至於Meta、Google、LINE、TikTok沒有被封鎖，石明謹強調，是因他們都符合台灣的法令，都有乖乖的設置在台灣的法律代表人。「當然我們不能說不設代表、不提供資料就是壞人，但別人都乖乖的，就你不乖，待遇當然不同。」

