CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

中國社群軟體「小紅書」遭資安檢測15項指標全部不合格，且自113年至今詐騙金額高達2.4億元，內政部為保障台灣用戶個資安全，函請小紅書母公司提出具體改善作為。因業者無任何回應，為確保民眾財產安全，內政部4日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定1年。立委黃健豪表示，根本是掩飾政府打詐無能的藉口。

「這大概是一本正經講幹話最具體的案例。」黃健豪表示，內政部宣布要封鎖小紅書，理由是因為詐騙，但根據內政部警政署發布的「114年網路廣告平臺業者刊登詐騙廣告態樣」，今年上半年，詐騙最多的是Facebook，高達26074件，包括加賴送書、免費領報牌等；次之是Google，包括YouTube134件、各聯播網284件。

黃健豪另外指出，根據數位部的詐騙通報查詢網，前8名有5名算同一個集團─Meta，Facebook有5700則詐騙最高，其他則是Meta Msg、IG、Meta廣告聯播、Threads，小紅書比例少到連排名都沒有。

至於外傳Meta與抖音國際版未被禁，是其在台有設立法律代表，且有配合政府公文辦理，黃健豪認為，不禁若是因有落地、有配合，根本是政府掩飾打詐無能為力的藉口。他更酸，「LINE有落地，政府就能幫被騙的人找到罪犯？」

小紅書因資安檢測、詐騙量高被禁一年 黃健豪：掩飾政府打詐無能 7

「我們的政府每次都是自己嚇自己。」立委謝龍介也表示，台灣的活力跟優勢就是民主化、百分之百的言論自由，年輕人才會有更好的競爭力。他批評，如果連小紅書都怕，說因為有詐騙的案例，上小紅書被詐騙了，那請問LINE跟FB也有很多詐騙，為什麼這些不用禁呢？

謝龍介強調，內政部警政署、法務部，對於詐騙犯沒有辦法防堵，且詐騙很多是金融詐騙、投資詐騙，不從根本下手，卻找替罪羔羊來，這是轉移焦點，沒有辦法改變治國無能的事實，更喊話「不要這樣兩套標準！」

照片來源：取自黃健豪、謝龍介臉書

