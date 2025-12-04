小紅書在台封鎖一年生效 美妝業者求VPN

▲小紅書即將遭台灣封鎖一年，停止解析、限制接取，未來用戶透過電腦查看網頁會顯示出這樣的畫面。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 被稱為中國IG的「小紅書」因詐騙和資安問題，4日被刑事局啟動為期一年的封鎖措施，小紅書網頁版已出現「此網站已遭內政部刑事警察局封鎖」的公告。有網友表示，手機APP目前仍可開啟，但已有部分用戶反應瀏覽卡頓。

小紅書今日起台灣連線將全面中止，預料使用者近期將陸續無法開啟網站與APP。「封鎖一年」的消息掀起討論，甚至登上微博熱搜。

網紅陳沂今日於臉書質疑，認為政府以「詐騙量過多」作為封鎖理由，但她觀察，詐騙案例多發生在臉書社團與Line 群組，反而不曾聽聞來自小紅書的案例。

陳沂提到，自己在美妝、時尚與旅遊上高度依賴小紅書內容，不禁感嘆：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

也有從事美妝產業的網友說，自己未來得要要研究VPN，做美妝行銷沒有小紅書真的不行。

根據刑事局，自去年至今，小紅書在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元。內政部因此將發布「停止網路解析及限制接取」命令，封鎖台灣境內的連線路徑。未來除非使用VPN跳轉至海外伺服器，否則無法正常使用小紅書。

內政部強調，凡在台提供服務的平台，一律須遵守台灣法規，包括Meta、Google、Line、TikTok等國際平台均已設置法律代表並配合執法。主管機關表示，任何在台營運的境外平台都不能置身法律之外，必須承擔相關責任。

