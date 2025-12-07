小紅書在台暫封1年！網紅揭精準詐騙手法 反曝平台本質「最不紅」

網紅廣告小妹分享對小紅書被禁的看法。翻攝廣告小妹臉書

日前內政部宣布將對中國社群平台「小紅書」實施「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫封一年，消息一出，引發全台熱烈討論，更掀起正反兩面論戰。對此，網紅廣告小妹表示，自己是小紅書的長期使用者，因此一開始無法理解這樣政策，但深入了解之後也可以理解，且小紅書確實暗藏不少詐騙集團，手法都非常有技巧。

詐騙手法精準又高明 留言後立刻被盯上

廣告小妹在臉書發文表示，自己在3年前成為小紅書重度使用者，一開始確實不理解為何要禁，後來也理解，「沒有在台設立負責方，也無法配合刑事調查，漏洞一天不補，遲早憋一票大的。」廣告小妹指出，小紅書確實暗藏不少詐騙集團，且手法相當有技巧，「他們不亂槍打鳥，他們是從別版留言區撈人，目標精準。」

廣告小妹分享在小紅書上被詐騙的經驗。翻攝廣告小妹臉書

廣告小妹反駁政治動機 小紅書其實是最不紅的平台

廣告小妹分享自己過去的經驗，她曾為了替貓找房子，在小紅書留言後立刻被多名詐騙盯上，對方先是假裝不收費幫忙找房，接著靠近對話，並要求加微信，「要不是我在紐約住了二十幾年，是有可能被騙的。」她坦言，詐騙集團既勤奮又擅長偽裝，確實很可怕，面對外界質疑這項禁令是政治考量，廣告小妹則反駁，「如果是反中，就更沒理由禁小紅書了。」

平台最大價值是「真相」 廣告小妹分析小紅書本質

廣告小妹甚至直言，小紅書反而是所有中國平台中「最不紅色」的一個，並稱裡面有大量維權者、底層人民處境、青年反思與社會真相，提到近期在中國引發高度討論的「小洛熙事件」，指小紅書用戶來自世界各地的IP集結，形成無聲抗辯，即使帳號被封、流量被限，隔天仍重新捲土重來。她認為，小紅書雖包含政治內容，但平台最重要的是「真相」，曾見過用戶齊聲為受害者討公道、為香港火災祈福，她強調：「如果你討厭那些親中網紅，那你應該支持小紅書，因為它不只吹彩虹屁，你能看見中國的全貌。」



