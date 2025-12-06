小紅書在台風險爆表被封一年！網紅要求連TikTok一起禁 全網議論炸裂

記者林宜君／台北報導

網紅「閩南狼」直言，在平台爭議愈演愈烈之下，「乾脆連TikTok也禁一禁」。（圖／翻攝自閩南狼FB）

刑事局於4日證實，社群平台「小紅書」在國安及資安檢測中，15項指標全部未達合格標準，加上與詐騙案件連動性極高、無法配合法規要求，因此依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條啟動措施，對小紅書實施「網路解析中止與限制接取」，暫定封鎖一年。官方資料顯示，小紅書在台用戶已突破300萬，自2024年起共涉及1706件詐騙案，造成超過2億4768萬元財損。

閩南狼認為「TikTok 才是最該檢討的平台」。（圖／翻攝自閩南狼FB）

閩南狼因為去中共拍統戰紀錄片批評中共政府，小紅書23.1萬粉絲的帳號直接被封。（圖／翻攝自閩南狼FB）

消息發布後，網紅「閩南狼」率先做出反應，閩南狼先在社群公開自己擁有19萬追蹤者的TikTok帳號截圖，接著直言，在平台爭議愈演愈烈之下，「乾脆連TikTok也禁一禁」。閩南狼強調，與平台利益相比，他更重視台灣民眾的資安與反詐安全。不少網友對此表態給予支持，認為「TikTok 才是最該檢討的平台」、「禁掉才不會害到下一代」，也有人呼籲政府應比照國際趨勢持續檢視高風險平台。內政部則指出，像 Meta﹙Facebook﹚、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，皆已配合台灣法律義務，並與政府合作打擊詐欺，唯獨小紅書持續迴避中華民國的法律管轄，才成為此次封鎖的主因。

