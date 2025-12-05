小紅書封禁一年 鄭：綠活成最討厭的自己

刑事局4日公布小紅書APP在台涉詐113年有950件、總財損為新台幣1億3290萬餘元；114年1至11月有756件、總財損達1億1477萬餘元。內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。(中央社)

記者康子仁∕台北報導

內政部以防詐騙及資安疑慮為由，決定封鎖大陸社群平台「小紅書」一年，引發網友不滿。國民黨主席鄭麗文五日表示，民進黨政府封禁小紅書根本是假借打詐的名義，民進黨終究活成了自己最討厭的樣子。民眾黨主席黃國昌也質疑，政府到底是在打詐，還是有其他考慮，請內政部長劉世芳站出來對社會釋疑。

鄭麗文說，網友都知道無論是要搜尋旅遊攻略、穿搭指南、美妝教學等等，很多人直覺反應就是點開小紅書，在眾多社群平台中，小紅書是大家公認最無涉政治、最高度生活化的。現在民進黨竟以打詐為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的大幅限縮。

鄭麗文指出，內政部聲稱封禁小紅書是為了防止詐騙，但事實上，根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙媒介平台前八名包括了Facebook（Meta)、Threads、Instagram、Line、Google和Tiktok等，並沒有小紅書。其中Facebook的詐騙案件僅三十日內就超過五萬件，而官方公布的數字，小紅書從二０二四年至今的詐騙案件量則是一千七百多件。

鄭麗文質疑，說到底，民進黨政府封禁小紅書根本只是假借打詐的名義，實際上就是構築網路長城的起手式。因為看到小紅書上的用戶不分國籍、不分政黨，討論各種美妝、服飾、生活議題都可以和樂融融，這恰巧正是民進黨最不想看到的。鄭麗文感嘆，台灣一向引以為傲的網路自由、言論自由，都已經被民進黨以國安為由箝制、扼殺。從封殺中天、到現在封禁小紅書，民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子。

國民黨團首席副書記長林沛祥批評，政府宣布為了打詐，封鎖小紅書一年，聽起來很有魄力，但根本是作秀，凸顯執政無能，把人民當笨蛋。政府抓小放大、柿子挑軟的吃，稱小紅書兩年涉詐財損新台幣兩億多元，但根據刑事局的打詐儀表板，台灣人去年遭詐騙五百億元，其中絕大多數發生在臉書、谷歌及Line。

黃國昌說，許多民眾困惑，台灣民主何時沉淪到需要跟中國大陸學習，翻牆才能使用特定社交媒體。