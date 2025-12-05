小紅書封鎖禁令生效！網頁版「跳出1畫面」 用戶驚：政府動作好快

生活中心／朱祖儀報導

小紅書遭內政部封鎖1年。（圖／翻攝自微博）

大陸APP小紅書在台用戶超過300萬人，但因涉及過多詐騙事件，遭內政部封鎖1年。消息曝光震驚不少用戶，就連網紅陳沂也好奇問該如何翻牆。但即使如此，內政部仍於4日晚間封鎖小紅書網站，網頁版點開已經無法進入，部分用戶雖仍可打開APP，但有不少人透露，使用起來變得卡頓，部分功能也無法使用。

小紅書遭台灣封鎖一事曝光，網路上反應兩極，不少網友感嘆，沒想到台灣也迎來「翻牆」的一天，陳沂更在臉書表示，小紅書因詐騙太多遭暫時封鎖，但他認為臉書和LINE群組的詐騙事件明明更多，且小紅書上面的資訊很實用，包含美妝、保養、穿搭及旅遊等資訊，「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了」，還發問該用什麼VPN翻牆。

不過民進黨立委沈伯洋指出，小紅書遭封鎖的原因並非單純的詐騙事件，而是因為不能查，「因為這家公司不提供執法單位資料。再來，交保是跟逃亡、串證有關，跟最後會判多重沒有關係。」；退休警察、知名球評石明謹也說，小紅書被封鎖是因為不願意在台灣設法律代表人，也不願意提供台灣政府或司法單位詐騙者資料，「並不是因為它是紅色的。」

小紅書網頁版已經被封鎖。（圖／翻攝自小紅書）

現在有不少網友更新使用小紅書的狀況，4日晚間就有人發現，內政部已經封鎖小紅書網頁版，點進去就會跳出，「此網域涉違反詐欺犯罪危害防制條例，經內政部警政署刑事警察局命令屏蔽」的畫面。部份用戶仍可使用小紅書APP，不過發現進到創作者中心會被擋，或是無法更新內容，驚呼「內政部這次動作也太快了吧！」



