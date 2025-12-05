小紅書封鎖一年！趙少康酸「封不住民進黨的心虛」：沒看過政府這麼積極打詐

內政部政務次長馬士元4日透過記者會說明，考量到中國社群平台「小紅書」涉及嚴重詐騙情況，在母公司未改善、國安局認定其資安檢測不合格的情況下，對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令；媒體人趙少康透過臉書發文揶揄「從沒看過政府為了打詐那麼積極」，更直言民進黨可以封住一個小紅書、但封不住自己的心虛。

趙少康透過臉書發文表示，內政部、警政署的記者會結束當晚，小紅書網頁板就被封鎖，加上賴政府以打擊詐騙當作理由的說詞，不禁讓人覺得「民進黨根本不是在打詐、就是在害怕」。

廣告 廣告

「這樣封來封去，年輕人真的會接受？」趙少康指出，小紅書上面大多數內容是旅遊、美妝、生活、穿搭等主題，民進黨政府害怕年輕人看多了，發現中國並不像民進黨講得這麼差，進一步影響到明（2026）年選舉，才乾脆找個理由封掉最省事。

趙少康痛批，過去最愛喊「百分之百言論自由」、「台灣是民主燈塔」，甚至是嘲笑中國網路審查的民進黨，現在看到不順眼的就封鎖、禁止，無疑是讓全世界看笑話。

「一個執政黨怕成這樣，真的讓人笑掉大牙」，趙少康直言，民進黨也許能封住一個小紅書，但封不住自己的心虛，，更感慨「台灣的言論自由是越走越回去，不是越走越前面」。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

