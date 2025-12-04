小紅書封鎖一文看懂／為何被禁？沒刪除會開罰嗎？300萬用戶影響秒懂

生活中心／林昀萱報導

「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發「被禁止原因、APP沒刪除是否開罰、使用會受何影響」等相關問題討論，《三立新聞網》一文帶你了解。

小紅書為何被禁止一年？

內政部指出，小紅書自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。

內政部說明，為保障台灣用戶個資安全，於今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。據悉中國曾對小紅書APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。倘若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。

內政部強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務。

小紅書不刪除不會開罰，但避免個資外流內政部強烈建議卸載。（圖／資料照）

小紅書APP未刪除會怎麼樣？會開罰嗎？

小紅書「停止解析、限制接取」，代表封鎖期間帳號仍在，但台灣網路無法連結到小紅書的伺服器，畫面會見到「一直轉圈」、「無法登入、發文、瀏覽」。未刪除APP不會開罰，但內政部強烈呼籲民眾停用、卸載，避免讓個資曝露在外流的風險中。

小紅書會禁止超過一年嗎？

內政部表示，暫定期間1年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

使用VPN能繞過封鎖嗎？

技術上可能可以使用VPN繞過小紅書封鎖，但不在台灣網路保護範圍內有資安風險，導致個資外流、遭詐騙。隨著封鎖擴大也可能會越來越難連線。

禁止小紅書受影響者？

◆創作者：帳號停擺無法更新內容，中斷與粉絲的互動。

◆商家：營銷中斷、無法進行客服服務，營收受到影響。

◆消費者：無法查閱美妝、購物及旅遊心得資訊。

