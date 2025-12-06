小紅書封鎖1年遭在野批評「侵犯言論自由」...李忠憲對比盧秀燕市府「隱匿重大治安資訊」：把真相封鎖、為了形象犧牲公民的知情權「才是侵犯言論自由」！

內政部本月4日宣布封鎖中國App「小紅書」，國民黨與民眾黨卻稱，此舉是「侵犯言論自由」。對此，成功大學電機系教授李忠憲昨（5日）指出，小紅書是因不配合政府防詐遭下架，反觀台中市長盧秀燕隱瞞重大治安資訊，對今年10月有歹徒吸毒後，持槍闖進一家民間游泳學校，對教練、2名孩童扣扳機一事，「竟然到本月才曝光」。李忠憲批評，當一個地方政府習慣把真相鎖起來，為了形象可以犧牲公民的知情權，離「怪物」就不遠了。

李忠憲昨日於臉書以「誰在傷害言論自由？從禁小紅書到盧秀燕封鎖新聞的對照」為題發文指出，在台灣，言論自由常被掛在嘴邊，「但真正被犧牲的，從來不是那些喊得最大聲的人，而是默默承受資訊不透明的公民」。

李忠憲表示，近兩日最戲劇化、最鮮明、也最令人生疑的對照，莫過於「小紅書因為不配合政府防詐，被下架一年；而台中市長盧秀燕的市府，卻能把重大治安案件封鎖整整兩個月」。李忠憲說，奇怪的是，前者馬上有人成群結隊地吼「侵犯言論自由」；後者卻淡淡輕描帶過，好像壓新聞只是例行公事，與民主無關。

李忠憲認為，如果真的要談言論自由，那就必須回到最基本的邏輯，「私人平台不配合防詐遭處分，叫做行政管理；政府隱匿重大治安資訊，才是真正涉及公民知的權利，被侵犯的，正是民主的根基」。

李忠憲表示，平台有責任協助防詐，這是「不為害」的義務，不配合遭禁止是剛好而已，「但政府若把持槍恐嚇女童的治安案件封存兩個月，那就不是行政瑕疵，而是民主危機」。他直言，「盧秀燕市府不令人民知情，是公共權力的扭曲」。

李忠憲點出，如果公共安全事件能「先不要講」，只是因為「會讓市政府不好看」，那麼民主很快就會變成「選擇性透明」， 有利的叫「政績」、 不利的叫「避免恐慌」。李忠憲表示，「真正造成恐慌的，從來不是真相，而是隱瞞本身」。

李忠憲指出，言論自由不只是「能不能講話」，而是政府是否勇於面對批評、是否容許真相流通。他提及，德國社會理論家哈伯瑪斯（Habermas）曾言，「民主社會的公共領域，必須建立在真實資訊可以自由流通的前提之上；一旦政府刻意關起這道門，被封住的就不只是新聞，而是整個社會討論的空氣」。

李忠憲表示，在盧秀燕市府的事件中，受害者是孩子、地點在公共泳池、加害者持有武器，「而市府按下『沉默鍵』2個月」。李忠憲說，資訊不是政府的裝飾品，而是公民的權利，「民主國家中，政府沒有壓新聞的權力，但人民有知道真相的權利」。

李忠憲提出，如果有人還分不清哪一件事比較近似侵犯言論自由，那就直接比較。

＞小紅書被下架：

→「你不配合防詐，那請暫時離場」。

＞盧秀燕市府封鎖新聞：

→「這件事會讓我們難看，公民暫時不能知道」。

李忠憲說道，黑暗從來不是因為沒有平台，「除了小紅書之外，還有一大堆平台可以說話；而是因為有人把燈關了，民主的光靠的是透明」。李忠憲直言，「誰在侵犯自由，公民心裡最清楚」。

李忠憲表示，小紅書不合作防詐，遭下架1年，是法治運作；盧秀燕市府封鎖治安新聞兩個月，則是典型的資訊壟斷、犧牲公眾利益。他提到，德國思想家尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche）曾說，「與怪物戰鬥的人，要小心自己也變成怪物」。李忠憲直言，「當一個地方政府習慣把真相鎖起來，為了形象可以犧牲公民的知情權，它離『怪物』就不遠了」。

李忠憲說，當公民開始追問「為什麼我不能知道？」民主才真正開始運作。他點出，言論自由的價值，也正在於，「真相永遠比政府的面子重要；而面子，永遠不該比孩子的安全重要」。

最後，李忠憲表示，盧秀燕封鎖這些消息的同時，還遭視為可能角逐台灣總統大位的人選，「這才真正令人不寒而慄」。他說，一個在地方層級就願意為了政治前途壓下真相的政治人物，「如果有一天真的握有全國最高權力，我們很難不去想像，那將會把台灣的民主帶往什麼樣的方向」。

