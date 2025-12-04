小紅書封鎖1年 影響300萬人

國家安全局發布「小紅書」5大陸製APP具資安風險後，內政部4日以小紅書涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，形同封鎖小紅書。在野黨立委指，台灣的網路自由正走向必須「翻牆」的那一天，且詐騙案件最多的美、日、韓平台如Facebook、LINE都安然無恙，唯獨鎖定大陸軟體，根本是選擇性封鎖。

數發部3日表示，抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款APP，經資安分析後均存在蒐集敏感資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享等6大風險行為，其中小紅書違規樣態高達15項最多。

內政部次長馬士元昨至刑事局舉行記者會，指小紅書在台用戶已逾300萬人，經國安局的資安檢測，民眾隱私與安全都面臨高度風險。且該APP自民國113年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損2億4768萬餘元。依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行一年。等同封鎖小紅書。

內政部表示，小紅書在台1年急速擴增上百萬用戶，但因無法管轄，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但業者迄今未有任何回應。

馬士元指出，中國曾開罰小紅書，美國德州則直接禁用，今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析共計4萬5094組，小紅書並非首例。馬士元表示，凡在我國境內提供服務的網路社交平台或APP，皆須接受國內法律管轄，包括Meta、Google、LINE、TikTok等主要國際平台，都已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務。

數發部昨表示，內政部若依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，要求網際網路接取服務提供者（IASP）停止解析小紅書等網站，數發部督管的台灣網路資訊中心（TWNIC）將依處分，以DNS RPZ自律機制協助，但強調該中心不涉及內容判斷。

Meta涉詐廣告居冠 罰款了事

資安人士直言，民眾若使用VPN跳板或透過國外DNS伺服器，就不會遭到過濾，還是能正常使用觀看，封鎖效果有限。

行政院打擊詐欺指揮中心副執行祕書賴正庸表示，目前要求小紅書改善的項目包括，需設置法律代表人，平台需有商業登記及稅籍登記等，以符合國內法規，會持續要求國內外網路平台及APP業者強化法遵措施。

據統計，涉詐廣告來源平台前5名為FB、IG、Threads、抖音及Google，今年1月至10月底，警方針對假投資廣告要求業者下架做出的行政處分，Meta（FB、IG）共7萬2512件、占97.4％，Google（YT）1935件、占2.6％，其中，Meta在4、5月各被裁罰一次共1600萬元，涉詐嚴重性遠高於小紅書，現在卻以阻詐為由封鎖小紅書，外界質疑是政治考量。

立委酸 台灣竟有「翻牆」的一天

國民黨立委賴士葆指出，詐騙案件最多的美、日、韓平台如Facebook、LINE都沒事，只鎖定大陸軟體，根本是選擇性封鎖。立委廖先翔抨擊，台灣民眾過去常嘲笑大陸使用者上外國平台得先翻牆，如今民進黨政府卻走上相同道路，難道未來輪到台灣成為被國際取笑的對象嗎？

民眾黨立委林國成表示，賴清德政府現在只要看見與大陸相關的事物便亂槍打鳥，封鎖小紅書牽涉言論自由問題，可能讓國際認為台灣不再保障言論，所有後果，賴政府必須自行承擔。