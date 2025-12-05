小紅書封鎖1年「改用什麼APP？」 網掀兩派討論：不要過度依賴

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

內政部昨（4）日突然宣布，中國社群平台「小紅書」與上千件詐騙案相關，預計將封鎖1年，消息曝光後引發網友熱議，若小紅書無法使用，可以用什麼平台取代？有網友直言，「很多資訊真的不是只有小紅書才有，希望大家不要過度依賴這個APP」。

內政部昨（4）日突然宣布，中國社群平台「小紅書」與上千件詐騙案相關，預計將封鎖1年。（圖／@xiaohongshu X）

一名網友昨日在 Dcard 以「小紅書要被封了，大家準備用什麼來代替？」發文，提到美妝、穿搭類內容，IG和Dcard已經有許多台灣用戶的心得分享；旅遊、美食方面也能依靠部落客文章。只是他坦言，習慣了小紅書資訊密集、演算法更容易推薦有興趣的內容，短時間要完全改變還是會不太適應。

廣告 廣告

原PO認為，這波變動或許能替台灣本地平台帶來流量，也有機會讓更多創作者被看見。但要找到能「完全替代」小紅書的平台仍有一定難度，因此詢問大家會改用哪款APP？

貼文曝光後，引發網友紛紛留言。有人表示，國外旅遊景點的拍照點常靠小紅書搜尋，部落格不一定找得到；也有人說，平台上不少冷門資訊很完整，而且沒有語言障礙，「問問題也不太會被說伸手文」。

也有人持不同看法，質疑小紅書真的不可替代嗎？「很多資訊真的不是只有小紅書才有，希望大家不要過度依賴這個APP」、「Facebook、Google、Line、TikTok，都有依照台灣法令設置法律代表人，配合我們的執法要求」、「沒用小紅書所以無感，但我覺得應該先禁抖音」。

更多FTNN新聞網報導

內政部禁小紅書1年！張育萌力挺「已給過機會改善」：反對就是支持詐騙

快檢查！數發部點名「5款中國製APP」資安風險高 小紅書、抖音都入列

打「街拍台女穿搭」之名行偷拍之實 網友喊檢舉小紅書帳號

