小紅書將被封鎖1年！他列「4原因」狂讚政府
政治中心／楊佩怡報導
中國社群平台「小紅書」，在台擁有超過300萬用戶，成長速度飛快；不過因小紅書在今（2025）年已涉及逾1700件詐騙案，損失金額超過2億元；因此內政部與刑事局宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖1年。對此，政治評論員張益贍在臉書發文大讚行政院、內政部：「終於硬起來」。
中國社群平台「小紅書」將在台灣封鎖1年、無法使用。（圖／翻攝畫面）刑事局4日指出，「小紅書」APP在國安資安檢測中15項指標全數不合格，且自今年已涉及1,706件詐騙案件，累計造成的損失逾2億4768萬元。隨著該平台用戶使用量快速攀升，執法機關因難以依法調取資料進行偵辦，造成法律真空。依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，對小紅書發布「停止解析及限制接取」命令，暫定一年，以保障國人資訊安全與財產權益。
張益贍大讚政府封鎖小紅書的做法，並列出4點力挺原因。（圖／翻攝自張益贍臉書）
針對此事，張益贍就在臉書大讚行政院、內政部：「終於硬起來」，並笑喊：「小粉紅及紅統人士要崩潰了！」。此外，他也列出以下4點力挺政府的原因，首先對於支持「限制言論自由極權國家」的社群媒體，不必跟談它什麼「言論自由」的問題。其次，中共長期以來透過「社群媒體單向輸出」，禁止中國人使用其他社群媒體，卻對其他國家輸出言論被控制的社群媒體。
第三，張益贍認為在這種不公平競爭底下，會導致言論市場的扭曲。網路流量數據與真實世界實際狀態，完全不符，這有利於中共操作「大內宣」與「大外宣」。最後，他指出中共還透過其掌握的社群媒體，進行「洗腦式認知作戰」、「網軍攻擊」及「詐欺犯罪」三合一戰略；早已形成嚴重的國安及治安問題。
