潘柏廷報導

中國社群平台「小紅書」在台超過300萬用戶，但因國安局針對中國製應用程式進行檢測，而小紅書15項標準全數不合格；另，小紅書自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，而且沒辦法有法律管轄權。對此，內政部今（4）日宣布，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。

內政部政務次長馬士元今日下午出席「打擊涉詐危安APP全民記者會」，他先聲明，所有在中華民國境內使用的數位平台或應用程式，都必須符合中華民國規範，這是最基本要求；過去這段期間也有許多國際軟體和平台都有在台灣註冊和接受管轄。

話鋒一轉，馬士元提到，最近國安局針對中國製應用程式進行檢測，總共計檢測包括違反個資收集、資料權限、用戶儲存、用戶個資等15種高危險、高危害的標準，小紅書全數不合格，「這是非常嚴重的問題，因為彰顯對小紅書的監管產生實質法律真空。

同時，馬士元也說，民眾使用小紅書數量急劇上升，國民在過程中平台遭詐，甚至還接觸到色情、兒少等不當訊息，但因沒辦法接受法律管轄，使得執法單位無法調閱資料，進一步協助民眾追查與偵辦，嚴重侵害中華民國的數位主權。

快新聞／小紅書慘了！涉詐千件財損逾2.4億 台灣將封鎖1年

內政部政務次長馬士元。（圖／民視新聞）

綜合上述，馬士元指出，行政院、內政部與警政單位關注一段時間後，今年10月14日透過海基會發文給上海，也就是小紅書的母公司「行吟信息科技」，要求對方若要在中華民國平台運作並給民眾使用，就必須接受中華民國法律管轄，但政府給其20天回覆時間，還是沒有回覆任何訊息，代表這家公司逃避中華民國管轄權。

另，馬士元透露，中國公部門也多次開罰小紅書，因此並非只有台灣的問題，而小紅書在全世界與中國都有違規紀錄，代表該平台本身的設計與原始意圖，並非善意而是惡意、不受法律控制、不明目的的平台。

他更透露，最近發現小紅書還經營網購、網拍，而在台灣詐騙數量最多就是網路購物詐騙，若政府沒有做任何行動、坐視不管就是對公權力的棄守，而且對於合法業者非常公平。

因此，馬士元強調，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條要求網路數位的主管機關、應用程式服務的業者，進行限制接取與停止解析，暫時維持1年的時間。

