小紅書慘了！涉1706件詐騙案 內政部下重手「台灣禁用1年」

記者柯美儀／台北報導

「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。內政部今（4）日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，即日起將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。

內政部指出，小紅書自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。經查，近期該平台在台使用量於1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

廣告 廣告

內政部說明，為保障台灣用戶個資安全，於今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。據悉中國曾對小紅書APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。倘若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。

內政部表示，政府機關持續把關涉詐危安，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有45094組，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。內政部強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務。

內政部也指出，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例，而是政府機關持續把關涉詐危安的一環。統計114年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5,094組；據了解，這4萬多組APP95％來自境外。

內政部呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告；同時提醒國人切勿下載該軟體，如已下載也請停止使用，改以其他符合資訊安全標準之合法平台為佳。未來，政府將持續要求國內外網路平台及APP業者強化法遵措施，具體改善服務品質，以共同保障國人權益與使用安全。

更多三立新聞網報導

2027全面禁廚餘養豬！補助＋設備輔導一次看懂 進養豬場要掃QR Code

建中生上課上到一半「電風扇從天而降」！校方：設備老舊啟動檢查

黃國昌小姨子被爆「無照安親班」搬家重啟！教育局：查到就罰

電動車也要付錢！汽燃費改名「公路使用養護費」 立法院三讀通過了

