小紅書手機版還能使用 他推測有這2可能性

▲刑事局啟動小紅書一年禁令，不過目前手機APP上還是可以不翻牆使用。（圖／X @xiaohongshu）

[NOWnews今日新聞] 來自中國的社群平台「小紅書」，因詐騙和資安問題，在本（12）月4日被刑事局啟動為期一年的封鎖措施，不過有網友發現，小紅書APP仍可以以手機開啟，胸腔科醫師蘇一峰對此表示，目前手機上還是可以不翻牆使用，並在分析兩種可能後，認為政府這一波操作下來，結果是讓更多人使用小紅書。

蘇一峰在臉書上發文表示，政府宣佈要停用小紅書一週了，現在測試一下目前手機上還是可以不翻牆使用，推測有兩種可能，第一是在技術上無法阻止大家，第二是封鎖小紅書的風向大轉，政府仍在猶豫。讓蘇一峰忍不住表示，這一波操作下來，反而有更多人使用小紅書了。

廣告 廣告

貼文一出後，網友也紛紛在底下回應「從說要刪那天起我才下載，每天都要上去滑」、「本來已經刪了，因為這樣又下載了」、「幫小紅書打免費廣告」、「應該是沒這技術，只會網頁版封鎖吧！」、「越禁越想看。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不只小紅書！臉書詐騙仍多 數發部三管齊下圍堵

批小紅書不守法還「已讀不回」！媒體人轟：禁用合法合理

臉書詐騙量第一卻先禁止小紅書？資通訊專家解析兩點先天差異