小紅書拒提供資料又無回應 內政部嘆：Google、LINE、Meta都願配合打詐

中國大陸社群平台「小紅書」因資安檢測不合格，近2年更涉及1706件詐騙案件，造成財損2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，遭內政部宣布將封鎖1年。至於為何對小紅書限制接取？內政部回應，因小紅書拒絕配合警方打詐，讓受害人求償無門，且詐騙廣告持續橫行，「小紅書的情況完全不同！」

內政部在社群平台撰文道，小紅書的涉詐問題持續升高，國安局檢測的15項資安指標全部不合格，但平台經通報仍遲不改善，也不願依法提供必要資料，因此依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，以保護民眾的資安與財產安全。

內政部指出，自去年8月到今年11月，各大平台在警方通報後，均有積極處理詐騙內容，其中Google下架了4472則詐騙廣告、LINE停權9萬2831個詐騙帳號、Meta（FB／IG／Threads）下架 11萬2054則詐騙廣告，而且依Meta主動揭露，過去2年自行移除了430萬則詐騙廣告。

內政部表示，這些平台都依法納管，並設有法律聯絡窗口，出事找得到人、政府也查得到資料，才能及時保護用戶，「但小紅書的情況完全不同，經警方多次通報仍無作為、無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善。因此，依法停止解析或限制接取，避免受害民眾持續擴大。」

「所有平台一視同仁，沒有例外！」內政部強調，過去Meta曾因違反廣告實名制遭連續裁罰3次，合計1850萬元，只要平台有違規，政府都會依法處置，內政部也會持續要求各平台強化資安、防詐措施，讓民眾的個資、金流和上網環境更安全。

