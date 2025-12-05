小紅書拒配合台灣法規 劉世芳：支持禁用

內政部長劉世芳接受媒體訪問。(劉祐龍攝影)

內政部警政署日前宣布，因社群平台小紅書長期充斥詐騙訊息，且多次聯繫均無回應，行政院打詐中心決議將暫停使用小紅書一年。





內政部長劉世芳今(5)日在立法院表示，支持此項決策，並強調小紅書在台沒有落地公司、亦無法律代理人，所有要求改善的通知全遭「已讀不回」，政府已完備行政程序，將依《打詐條例》依法執行。





對於外界質疑小紅書用戶破 300 萬、詐騙比例並不算高，劉世芳指出，關鍵不在「比例」，而在於「平台是否配合治理」。

她說，臉書、LINE 等平台都在台設有管理階層與法律代理人，政府與打詐中心在處理相關案件時能即時溝通，業者也依要求下架詐騙內容；相較之下，小紅書完全不回應，也無人可聯絡，法規自然必須介入。





劉世芳強調，台灣是法治社會，任何平台想在台灣經營就必須遵守法律，「連基本溝通都做不到，還視打詐要求於無物，這樣的平台值得支持嗎？」





民進黨立委邱議瑩則表示，台灣是自由國家，用戶當然可自由下載 App，但當平台可能影響國家安全，政府有責任優先保護民眾資安與個資不被傳往中國，這不是威權，而是必要防護。





綠委吳思瑤也指出，打詐是跨黨派共識，所有平台都必須接受同一套法律要求。小紅書遭禁一年並非因其為中國平台，而是因其「不守法、又不配合」，她反問：「為何唯獨小紅書要例外、要特權？」