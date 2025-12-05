小紅書暫封鎖1年 (圖)

來自中國的「小紅書」APP，是現在國高中生等學生族群愛用的主流影音社群平台之一，在台用戶已逾300萬人。不過該APP上由用戶發布的影音內容，因常涉爭議、假偽、詐騙內容而備受討論，中國亦曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則是直接禁用。行政院內政部警政署昨（4）日表示，由於「小紅書」APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。又「小紅書」APP也成詐騙犯罪溫床之一，自去（2024）年以來已涉入1706件詐騙案件，造成財損達新台幣2億4,768萬餘元，且小紅書母公司消極應對台灣方面的改善請求，因此警政署宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年，亦即台灣將封網「小紅書」至少1年。中國國民黨黨主席鄭麗文今（5）日在其Facebook上對此批判「封禁小紅書，民進黨終究活成了自己最討厭的樣子。」鄭麗文認為，無論是要搜尋旅遊攻略、穿搭指南、美妝教學等等，很多人直覺反應就是點開「小紅書」，在眾多社群平台中，小紅書是大家公認最無涉政治、最高度生活化的。鄭麗文批判，現在民進黨竟以「打詐」為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的

台灣好新聞 ・ 19 分鐘前 ・ 發起對話