小紅書暫封鎖1年 政院：因有大量詐欺案卻不配合調查

（中央社記者賴于榛台北5日電）小紅書遭暫時封鎖1年，行政院今天說，小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄也無法調閱，造成偵查困難，為保障國內網路用戶財產安全，行政院支持有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為。

內政部昨天宣布，小紅書近2年涉詐案1706件且對發函已讀不回，因此發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。總統府發言人郭雅慧稍早受訪指出，這是因為小紅書對於詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測沒有合格，總統府尊重內政部的決策，也表達支持；內政部長劉世芳今天也說，小紅書視打詐法規於無物，在台灣沒有法定代理人，聯繫已讀不回，政府當然不支持。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，為防制民眾遭不法詐騙，能夠安心使用網路平台，行政院去年提出「詐欺犯罪危害防制條例」並經立法院三讀通過，其中第42條規範，為及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置的必要時，依法得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

李慧芝指出，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄也無法調閱，造成偵查困難，為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都予以支持。（編輯：林淑媛）1141205