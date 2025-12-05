小紅書暫封鎖1年！ 一文看懂為何被禁、沒刪除會開罰嗎？
中國社群平台「小紅書」APP，在台用戶超過300萬人，昨（4）日因資安檢測不合格，發函也未改善，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。不過，小紅書APP突遭限制使用，也讓用戶哀號遍野，究竟帳號會不會不見？沒刪除APP的話會被罰嗎？本文將進行解析，讓用戶能夠一次看懂。
小紅書成高風險詐騙溫床
行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元指出，小紅書APP經國安局15項資安檢測，全數不合格，發函給母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司，依法提出具體改善作為，但業者迄今沒有回應。因此，內政部依法對小紅書APP發布限制命令，自發布日起逐步關閉涉及的數百個對應IP。
刑事局表示小紅書APP自2024年迄今，已涉入1706件詐騙案件，造成總財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。近期該平台在台使用量，1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，無法管轄也導致被害人求償無門。
小紅書遭禁非首例
據悉，中國曾對小紅書APP進行開罰，美國德州則是直接禁用，且小紅書APP迴避我國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險。
刑事局強調本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例，而是政府機關持續把關涉詐危安的一環。在我國境內，無論網路社交平台或APP，都必須接受本地法律管轄，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際平台，均已配合我國法令，設立法律代表人並恪遵法律義務、展現配合政府打擊詐欺的立場。內政部也呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告。
APP還能下載嗎？沒刪除會被罰嗎？
小紅書雖遭停止解析、限制接取，但不等於將整個APP下架，因此在App Store或Google Play上，仍可正常下載，不過封鎖期間內，台灣網路無法連結到小紅書的伺服器，畫面會停留在轉圈、無法登入、瀏覽而無法正常使用。
用戶未刪除該APP並不會遭開罰，但內政部呼籲民眾切勿下載該APP，如已下載亦請停止使用，避免讓個資曝露在高風險中。
用戶帳號還在嗎？會不會消失？
帳號資料目前並不會被刪除，仍會保留在平台中，但在連接台灣網路時無法正常使用。用戶可能無法登入帳號、更新內容或經營店鋪，也無法回覆留言。
小紅書會被永久禁止嗎？
小紅書遭政府依法停止解析、限制接取，封鎖期間暫定一年，是否能提前解除或按期恢復，取決於業者是否願意配合我國法律、遵守平台管理規範、強化資安措施。內政部也回應，後續將視該公司是否善意回應，主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。
封鎖後受影響者有哪些？
創作者：無法登入帳號後台，也無法更新內容、與粉絲互動，造成帳號經營停擺。
商家：無法接單、進行客服服務，恐影響營收。
消費者：無法查閱或收藏購物心得、旅遊、美妝、穿搭等內容。
用戶能夠使用VPN繞過封鎖嗎？
小紅書突遭限制也讓用戶哀鴻遍野，紛紛詢問該如何翻牆。雖然可以使用VPN連至國外伺服器，繞過小紅書封鎖，但不在台灣網路保護範圍內，容易陷入資安風險，導致個資外流、接觸詐騙。政府也指出隨著小紅書封鎖逐步擴大，即使VPN也可能越來越難使用，還是建議用戶等解除限制後再正常使用該APP。
其他人也在看
一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單
曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。這背後的原因並非單一因素，而是多重變化交織的結果，包括「iPhone售價因日圓疲軟而屢創新高」、「功能升級幅度有限」以及「創新形象逐漸淡化」，加上Android機種在價格與性能上的競爭力提升，讓日本消費者重新評估何謂「值得入手」的智慧型手機。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 2
掀蓋式手機殼再爆紅！ 學生族群瘋用：保護效果相當好
曾被視為長輩專屬配備的「掀蓋式皮套」手機殼，近期在學生族群中掀起流行風潮。有網友在社群平台分享，班上越來越多同學開始使用這類手機殼，雖然外觀被認為過時，但實用性極高，貼文吸引超過9萬人按讚。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 195
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE Pay新版「用戶驚呼找不到錢」 更新後入口變動引發誤會
一名用戶日前在社群平台Threads上貼出自己的LINE Pay Money餘額截圖，並表示在完成更新後餘額竟不翼而飛，讓他急忙尋求解決方法。對此，許多網友跳出來安撫大家的情緒，並說明關鍵原因在於「入口位置不同」。「原本的錢其實還在iPASS MONEY App裡，只是更新後變成要另外下載...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發起對話
中派機器人守中印邊境視頻瘋傳 網：不用擔心高原反應
有博主發布視頻「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的...世界日報World Journal ・ 21 小時前 ・ 2
華碩被爆「駭客入侵竊走1TB資料」 公司緊急發聲明了
華碩驚傳被駭客勒索，知名駭客集團Everest於暗網宣稱已入侵華碩內部，並竊取超過1TB容量的資料，對此，華碩今（3）日晚間緊急發布聲明，指出是供應商遭到駭客攻擊，但並未影響到華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全。Everest表示已成功竊取華碩資料，內容包括廣泛用於筆電、手機的相機模組原始碼，含底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客要求......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 1 天前 ・ 14
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。 東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 3
台灣封鎖小紅書一年！習近平國師豪言受阻
[NOWnews今日新聞]行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（4日）表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，掀起...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 71
仿鋼彈機器人亮相！ 「ARCHAX」可切換四輪行走 功能更精進
日本今年國際機器人展3日開幕，其中有一台機器人，高4.5公尺、重3.5噸，而且外型酷似鋼彈機器人，引起全場注目。這台機器人，其實2023年就曾公開初代機，經過兩年時間的改良，這次首度公開露面，不僅具備駕駛艙，還能切換四輪行駛模式，功能更加精進。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
記憶體荒 手機將掀漲價潮
全球記憶體晶片短缺，使得人工智慧（AI）和消費性電子業者爭奪有限的供應量，帶動記憶體價格水漲船高，手機廠商也已警告手機價格可能上漲。另據研調機構IDC指出，記憶體價格大漲將手機平均售價推向歷史新高，明年全球手機出貨量預料縮減0.9％。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
內政部祭鐵腕！「小紅書APP」涉1706件詐騙案件 遭限制接取1年
為確保國人能安心使用安全、合法之網路平台與軟體，杜絕詐騙行為蔓延，落實相關管理與防制作為、積極保障民眾權益，是政府責無旁貸的責任。「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 8
小紅書詐騙台人調無資料 內政部：封鎖一年
[NOWnews今日新聞]內政部警政署刑事局今（4）日宣布，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 3
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉
行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前 ・ 577
小紅書涉詐台人財損逾2億 平台無改進回應！內政部：將封鎖一年
內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。民眾關心以後是否無法再瀏覽「小紅書...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 4
香港宏福苑大火：從一張Google試算表到「報平安App」，為街坊織資訊網
大埔居民製作一張名為「宏福苑報平安」的Google試算表，讓街坊更新情況；軟件工程師花了約30分鐘轉化為應用程式；大學生Ivan接力再接力查核，更新失聯者消息。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 1
機器人股達明所羅門開盤即一字鎖漲停！ 跳空大紅K兩理由曝光
今（4）日台股呈現強弱分明的震盪態勢，在台積電權王領跌下，加權指數目前下滑61點。不過，有兩種股票表現依舊亮眼：其一是受惠運價上漲的散裝航運強勢大漲；其二就是主推AI視覺的機器人雙箭頭達明（4585）與所羅門（2359），兩檔一開盤就直接鎖漲停。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話