小紅書暫封鎖1年！ 一文看懂為何被禁、沒刪除會開罰嗎？

中國社群平台「小紅書」APP，在台用戶超過300萬人，昨（4）日因資安檢測不合格，發函也未改善，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。不過，小紅書APP突遭限制使用，也讓用戶哀號遍野，究竟帳號會不會不見？沒刪除APP的話會被罰嗎？本文將進行解析，讓用戶能夠一次看懂。

小紅書成高風險詐騙溫床

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元指出，小紅書APP經國安局15項資安檢測，全數不合格，發函給母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司，依法提出具體改善作為，但業者迄今沒有回應。因此，內政部依法對小紅書APP發布限制命令，自發布日起逐步關閉涉及的數百個對應IP。

刑事局表示小紅書APP自2024年迄今，已涉入1706件詐騙案件，造成總財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。近期該平台在台使用量，1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，無法管轄也導致被害人求償無門。

小紅書遭禁非首例

據悉，中國曾對小紅書APP進行開罰，美國德州則是直接禁用，且小紅書APP迴避我國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險。

刑事局強調本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例，而是政府機關持續把關涉詐危安的一環。在我國境內，無論網路社交平台或APP，都必須接受本地法律管轄，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際平台，均已配合我國法令，設立法律代表人並恪遵法律義務、展現配合政府打擊詐欺的立場。內政部也呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告。

APP還能下載嗎？沒刪除會被罰嗎？

小紅書雖遭停止解析、限制接取，但不等於將整個APP下架，因此在App Store或Google Play上，仍可正常下載，不過封鎖期間內，台灣網路無法連結到小紅書的伺服器，畫面會停留在轉圈、無法登入、瀏覽而無法正常使用。

用戶未刪除該APP並不會遭開罰，但內政部呼籲民眾切勿下載該APP，如已下載亦請停止使用，避免讓個資曝露在高風險中。

用戶帳號還在嗎？會不會消失？

帳號資料目前並不會被刪除，仍會保留在平台中，但在連接台灣網路時無法正常使用。用戶可能無法登入帳號、更新內容或經營店鋪，也無法回覆留言。

小紅書會被永久禁止嗎？

小紅書遭政府依法停止解析、限制接取，封鎖期間暫定一年，是否能提前解除或按期恢復，取決於業者是否願意配合我國法律、遵守平台管理規範、強化資安措施。內政部也回應，後續將視該公司是否善意回應，主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。

封鎖後受影響者有哪些？

創作者：無法登入帳號後台，也無法更新內容、與粉絲互動，造成帳號經營停擺。

商家：無法接單、進行客服服務，恐影響營收。

消費者：無法查閱或收藏購物心得、旅遊、美妝、穿搭等內容。

用戶能夠使用VPN繞過封鎖嗎？

小紅書突遭限制也讓用戶哀鴻遍野，紛紛詢問該如何翻牆。雖然可以使用VPN連至國外伺服器，繞過小紅書封鎖，但不在台灣網路保護範圍內，容易陷入資安風險，導致個資外流、接觸詐騙。政府也指出隨著小紅書封鎖逐步擴大，即使VPN也可能越來越難使用，還是建議用戶等解除限制後再正常使用該APP。