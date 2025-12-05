小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。

內政部警政署刑事局昨天指出，「小紅書」APP涉入1706件詐騙案件，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。

郭雅慧今天上午隨同總統賴清德出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式，她受訪表示，內政部在第一時間已向國人報告和說明，因詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測沒有合格；總統府尊重內政部的決策，也表達支持。

此外，對於媒體報導中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘，規模創歷來之最。郭雅慧說，這樣的軍事行動不單單只有局限在印太區域，整個西太平洋都有分布。

她表示，賴總統責成國防部與國安相關單位持續掌握、即時回報，國家安全無虞，國人可以安心；也呼籲中國要善盡大國責任，行為應有所克制，台灣將持續與友盟共同維護和平、穩定安全。

媒體也詢及，賴總統近日接受紐約時報（The New York Times）「DealBook Summit」論壇專訪，提及願助美製造全球50%晶片，引發關注。郭雅慧表示，所謂50%不單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國的本土企業。

對於美國希望未來幾年能製造全球40%到50%的半導體晶片，能不能成功？郭雅慧說，這要看美國企業、美方政策後續的進行。

她表示，台灣半導體產業布局全球，其實是貼近各國訂單，台積電等半導體企業關鍵技術和決策總部都留在台灣，沒有「掏空台灣」的問題；「台灣的國力一直都在，根留台灣；要讓全世界跟台灣綁得更緊，把一座護國神山變成一整串的護國山脈。」

至於賴總統提到會幫助中國的經濟，在野黨批評「通匪、資助共匪」，郭雅慧回應，情緒性的發言就不做評論。（編輯：吳素柔）1141205