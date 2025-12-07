小紅書暫禁！應曉薇女兒稱「台灣極權」 澄清：只是誇飾形容

台灣政府暫封小紅書1年，應佳妤拍片形容「台灣是一個極權國家」引發熱議。（翻攝自應佳妤Threads）

台北市議員應曉薇的女兒應佳妤日前因評論政府暫時封鎖「小紅書」1年，片中稱「發現原來台灣是一個極權國家」，引發網路熱議，對此，她今（7日）再次發文澄清，表示該詞僅為「誇飾的形容」，用來表達自己對民主狀態的擔憂，並非認為台灣真的成為極權國家，她也強調理解此表述讓部分人感到不舒服，「最近一直解釋，希望懂的人懂」。

近日內政部宣布，小紅書多項資安檢測不合格，且涉詐累積金額逾2億元，因未配合調查，暫時封鎖1年，應佳妤日前在Threads表示，先前在英國留學時都以為台灣是民主國家，「沒想到回來後，發現台灣是一個極權國家」，稱在台上網還得開VPN。

廣告 廣告

相關言論引起反彈聲音，還有網友留言：「妹妹，你先查查極權國家是什麼意思。」面對爭議，她今日發文澄清：「『極權國家』這個詞在影片中只是誇飾的形容，用來表達我對民主狀態的擔憂，而不是認為台灣真的成為極權國家。如果這樣的表述讓部分人感到不舒服，我理解，也感謝大家願意提出意見。」

應佳妤進一步指出，真正的極權體制涉及對思想、媒體、私人生活與經濟的全面掌控，台灣當然不符合這些條件，她說明，影片中的語氣是一種強化感受的比喻，而不是對體制的定義，她提到自己的發言源自對近期政治攻防、媒體環境變化、重大案件透明度及言論相關法案討論的疑慮，強調原意是提醒社會注意變化，而非挑起衝突，「最近一直解釋，希望懂的人懂」。





更多《鏡新聞》報導

館長否認切割「只是唸對方2句」 曝黃國昌致電關心

央視報導台灣慰安婦歷史竟扯「反賴」 婦援會怒斥：立即更正道歉

賴瑞隆為8歲兒再致歉 哽咽曝父子對話：不再讓孩子們有接觸