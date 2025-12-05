小紅書有望提早解禁？作家揭關鍵時間點：救選票
大陸APP「小紅書」在台用戶超過300萬人，不過因為涉及詐騙1706件，造成財損近2.5億元，遭到內政部下令封鎖暫定1年。對此，作家「漂浪島嶼」郭志榮分析，小紅書屆時解禁的時間，可能與選舉有關。
內政部警政署昨（4）日說明，「小紅書」APP經國安資安檢測，15項指標全數不合格，且自113年迄今已涉及1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬元，又因執法機關無法依法調取資料，導致偵辦困難，形成法律真空，因此內政部將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取」命令，暫定期間一年。
作家郭志榮今（5）日在臉書「漂浪島嶼--munch」發文指出，政府說，禁限小紅書，不是國家問題，而是詐騙問題；不是詐騙最多，而是最不合作。他認為政府說的都對因為抓詐困難，禁了詐騙管道減少詐騙機率，斷絕訊息最有效率，更開酸：「所以電話詐騙最多，也該考慮禁限電話」。
郭志榮表示，政府為了社會治安禁限，展現執法勇氣，打擊不合作的小紅書，獲得人民喝采，可能增加抗中反詐選票。不過，小紅書有7成使用者是年輕女性，使用人數高達300萬人，萬一300萬人有一半心生不滿，百萬選票也會對選情造成巨大影響。
郭志榮分析，政府純為治安禁限小紅書，但是因為選票出走，必須展現最強堅持。小紅書限流1年後，剛好是明年11月縣市長大選，他猜測若因為禁限小紅書，人民記仇導致大敗，政府就可能改變政策，提早解禁救選票，「禁限開始，看是反詐效率高，還是選票反彈大，決定禁限的時程」，強調禁限無妨，但理由要讓人可以接受，否則無法取信於民，選票通常是最強抗議工具。
