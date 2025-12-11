小紅書未納管就封鎖!黃國昌質疑內政部「完全不守法」濫用42條帝王條款

民眾黨立委黃國昌10日在立法院司法及法制委員會質詢時,針對政府封鎖小紅書一事提出嚴厲批評,直指內政部「法律適用錯誤」,甚至質疑「完全不守法」。

黃國昌指出,依據《詐欺危害防制條例》規定,網路廣告平台業者必須達到一定規模,經數位發展部公告納管後,才能啟動後續法遵要求與處罰機制。目前僅有Facebook、Google、Meta、LINE等4家業者被公告納管,小紅書並未在列。

他質疑,政府一方面聲稱小紅書詐騙嚴重需要禁止,卻又未依法將其納管,反而直接引用第42條封鎖,「這根本法律適用錯誤」。黃國昌強調,第42條原是用來封鎖「一頁式詐欺網頁」,針對的是詐騙網站本身,而非網路廣告平台業者。

黃國昌進一步批評,如果第42條可以直接封鎖廣告平台業者,那麼第29條以下關於納管程序、法遵要求、罰則等詳細規定將「形同具文」。他質問:「為什麼還要公告納管?還要遵守一定的程序?42條變成超級帝王條款!」

對於內政部宣稱已在其他場合與法務部交換意見,黃國昌當場詢問法務部參事,但對方表示未收到相關函詢公文。黃國昌對此「大驚失色」,要求法務部回去確認是否真有提供此法律意見,強調「茲事體大,非常嚴重」。

黃國昌強調自己並非小紅書代言人,也未使用該平台,但從法治國家原則出發,政府必須依法行政,不能選擇性執法。

