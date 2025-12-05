小紅書未配合打詐遭封鎖 內政部：聯繫多次未回應

2013年在中國上海創立的APP「小紅書」，內容分享穿搭、美妝與生活方式，不僅是社群平台，也結合電商功能，在台灣的用戶如今超過300萬人。

但經過國安局資安檢測，發現15項指標全數未合格，甚至從2024年至今，已經涉入1706件詐騙案件，造成財損將近2.5億新台幣，政府下令初步將小紅書「封網」一年，也引起討論和部分民怨。

總統府發言人郭雅慧表示，「有些詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，另外也是還有一些資安的檢測並沒有合格，我們尊重內政部的決策，也表達我們的支持。」

廣告 廣告

不過國民黨質疑，台灣人去（2024）年被騙500億元，以及攤開過去30天通報疑似詐騙訊息總數超過7萬多則，但相較於其他社群平台的占比，小紅書恐怕連前3名都排不進去，質疑政府「抓小放大」、選擇性執法。

國民黨立委葛如鈞質疑，「很多涉詐的嚴重性遠高於小紅書，為什麼詐騙網站不先下架？為什麼釣魚網站不先下架？為什麼這些涉詐情況還比較嚴重的就沒有問題呢？」

民進黨立委沈伯洋說道，「包含連TikTok這樣的平台，在國內處理詐騙的時候都願意配合，但小紅書裡面的詐騙，母公司這樣一直已讀不回，然後在台灣也沒有落地的狀況之下，只好祭出限制接取這樣的措施。」

綠營喊話，現在支持小紅書就是支持詐騙，沈伯洋表示，目前的手段是依照朝野共同修訂的「打詐專法」進行，更點出小紅書的核心問題就是「不能查」，所以政府才必須做出停止解析、限制接取的決定。

內政部長劉世芳回應，「這些都是在《打詐條例》42條裡面所規範的範圍之內，我們是依法行政。小紅書從來不管台灣的法制，這樣的話，是視我們的《打詐條例》於無物，這樣子的小紅書值得我們去支持它嗎？當然不值得。」

內政部長劉世芳強調，今年10月14日就已經透過海基會，函請小紅書母公司提出具體改善作為，但卻沒有得到任何回應；重申台灣是法治國家，只能依「詐欺犯罪防制緊急事件」來進行處理。