小紅書案 劉世芳：依法做概括性緊急處置

（中央社記者高華謙台北11日電）內政部依詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）第42條，「詐欺犯罪防制緊急事件」命令暫行限制小紅書1年，遭質疑違法擴權。內政部長劉世芳今天說，對於未在台灣落地、或違法等狀況，可以做概括性、緊急處置。

內政部政務次長馬士元4日宣布，中國社群平台小紅書資安檢測不合格，且近2年涉詐案1706件，經發函已讀不回，因此依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布網際網路停止解析或限制接取的命令，暫定1年。

民眾黨立委黃國昌質疑，詐防條例第42條規範「詐欺網站」，不適用社群平台，質疑內政部違法擴權。

劉世芳今天在內政部部務會報會後記者會表示，針對小紅書議題，內政部、警政署與刑事局的做法從頭到尾都一致，是根據詐防條例第42條處理，也有特別提到是「概括性」；也就是雖然詐防條例第42條提到可以對「詐欺網站」處理，而刑事局是司法警察機關，對於沒有在台灣落地、或違法等狀況，「我們認為可以做概括性處置，而且是緊急處置」。

劉世芳表示，每個詐騙案背後都有相當多的被害人，以司法警察單位或刑事局角度來說，當然要保障所有被害人受到詐欺危害時進行最佳處置，處置就是依照詐防條例第42條，不管是限制接取或停止解析，法律依據是非常明確的。

詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取處置。（編輯：蘇龍麒）1141211