小紅書沒上榜 App詐騙冠軍出爐 一票人都受害過

大陸社群平台小紅書在台灣擁有超過300萬用戶，內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即起對小紅書App封鎖一年，引發許多討論。對此，有網友質疑，臉書、LINE詐騙更多，並找出數發部的統計資料，涉嫌詐騙的社群平台冠軍是臉書，一個月高達5萬多起案例；近年興起的Threads也有多達1萬多件，小紅書則沒上榜。

有女網友在社群發文表示，平常會透過小紅書參考穿搭、食譜、家庭修繕或科普一些知識，對她來說非常實用，現在卻因為詐騙太多就被封鎖，原PO質疑，「臉書廣告詐騙一堆台灣人，還有很多老人在上面一直被詐騙，超過分的，怎麼不禁一禁？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「真的，最該被禁的是臉書」、「臉書還可以換個名字繼續騙人」、「至少每個人都有被臉書廣告詐騙過」。

根據數發部「網路詐騙通報查詢網」統計數字，在過去30天內通報疑似詐騙的訊息一共有7萬7651則，其中確認為詐騙訊息的有2萬8595則（36.38％）、高風險訊息為1萬1952則（15.14％）。

在詐騙媒介比例上，Facebook占最大宗，共有5萬1495則；近年興起的Threads也有1萬232則；第3名則是IG，共有6844則；其餘還有Meta廣告聯播4995則、Meta Msg 4427則、LINE 987則、Google 269則、Tik Tok 285則，而此次被封殺的小紅書未在榜單上。

