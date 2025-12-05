小紅書沒落地還「已讀不回」！劉世芳怒了：無視法律「不值得支持」

即時中心／黃于庭報導

科技日漸進步，詐騙手法也防不慎防，犯罪集團鎖定各大社群平台下手，試圖竊取民眾個資、錢財等。中國APP「小紅書」15項資安檢測全數不合格，內政部將對其發布「停止解析及限制接取」命令，封鎖為期1年。對此，內政部長劉世芳今（5）日痛批，小紅書在台沒有法定代理人，且多次「已讀不回」，視法律為無物「當然不值得支持」。

劉世芳表示，內政部非常贊成行政院打詐中心的處置，且這週有到內政委員會的人都知道，議案重點就是在修正《詐欺犯罪危害防治條例》，該條例總共有26個以上的版本，加上委員發言非常踴躍，認為目前台灣處理打詐似乎效率不彰。

對此，劉世芳強調，內政部回應時特別提到，一定會按照打詐條例42條來處理。像是小紅書在台灣沒有落地，也沒有任何警方可以聯絡的對象，而且也都「已讀不回」，便按照行政程序，將通知函送到小紅書上海母公司，相關程序完成後，已請數發部及TWNIC後續協助。

快新聞／小紅書沒落地還「已讀不回」！劉世芳怒了：視法律為無物「不值得支持」

內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）

至於封鎖小紅書引發部分民眾反彈，認為怎麼不先禁止臉書、LINE等詐騙案件更多的平台。劉世芳回應，上述2個APP按照台灣規範，有法定代理人、管理階層，只要打詐中心需要處理與詐欺防治犯罪相關業務，對方會與政府溝通，也已經按照打詐中心要求下架。

劉世芳重申，封鎖小紅書並無黨派色彩，且台灣是有法治的地方，如果要到台灣來做生意或定居，希望大家能遵守法律。她進一步說明，依詐防條例第42條規定，為處理詐欺犯罪防制緊急案件，司法警察機關可停止解析、限制接取。

對於小紅書破千件詐騙案，劉世芳無奈地說，已經聯繫過對方非常多次，但從來沒有任何法定代理人，甚至「已讀不回」不管台灣法治，「視打詐條例於無物，小紅書值得我們去支持嗎？當然不值得」。

