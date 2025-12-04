小紅書涉詐台人財損逾2億 平台無改進回應！內政部：將封鎖一年

內政部次長馬士元至刑事局召開記者會，發布即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施。（圖／報系資料照）

內政部次長馬士元今天（4日）至刑事局召開記者會，發布即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年。馬士元表示，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，發現15項指標全數未合格。且該APP自民國113年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。

民眾關心以後是否無法再瀏覽「小紅書」？資安人員表示，「小紅書」APP的內容都存放於伺服器主機，網際網路停止解析可將這些網頁遮蔽，民眾點進去就看不到內容，但如果「小紅書」分散伺服器，或不斷更換主機位置，沒有被查到停止解析，還是有可能看到，而限制接取則是限流讓觀看速度變慢，內政部要封「小紅書」，成效仍待觀察。

內政部表示，「小紅書」在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。

馬士元指出，中國曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。

內政部指出，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5094組，這次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。內政部強調，凡在我國境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務。

行政院打擊詐欺指揮中心副執行秘書賴正庸表示，要求「小紅書」改善的項目包括，需設置法律代表人，平台販售商品需商業登記及稅籍登記等，符合國內法規，政府會持續要求國內外網路平台及APP業者強化法遵措施。

