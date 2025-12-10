小紅書涉詐案件曝光！刑事局曝這手法最大宗 提醒員警避免上網評論洩公務

中國社群平台「小紅書」因不理會我國政府要求配合打詐，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元日前宣布依法停止解析、限制接取，引發在野黨質疑。對此，內政部警政署刑事警察局今（10）日公布小紅書涉詐樣態、數據及調查結果，並特別提醒近期有員警於網路平台評論小紅書一事，如涉公務上訊息，不應在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。

刑事局指出，據165諮詢專線報案系統統計數據，今年1月至11月，涉及小紅書的詐騙案件數共計有756件，分析主要態樣分別以「解除分期付款（騙賣家）」、「假網拍」及「假投資」等案件居多，詐騙手法前5名依序為假網拍283件、解除分期付款196件、假投資51件、假交友及投資詐財43件、色情應召詐財23件。刑事局續指，另統計去年1月至12月，小紅書涉詐案件共計950件，詐騙手法前5名依序為騙賣家的解除分期付款477件、假網拍261件、假交友及投資詐財39件、色情應召詐財36件、假投資29件。

刑事局說明，在小紅書涉及的解除分期付款、假網拍及假投資等案件中，民眾多為透過小紅書內建「市集」交易平台聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平台賣場交易，期間假買家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場假客服網址或LINE帳號，接著假冒賣場的平台客服會以未開通金流服務、未簽署託運條款、未完成實名制認證、未簽署誠信交易或其他理由，要求被害人配合後續網路銀行轉帳驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。

重申有開罰臉書 刑事局訪詢小紅書被詐受害人

刑事局提到，去年8月至今年11月，共計通報台灣網路資訊中心（TWNIC）執行5萬8882組詐騙網站停止解析。另有關網路平台涉詐違規者，為督促業者遵循我國法律，並落實平台廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」的違法事證，截至今年11月已函請目的事業主管機關數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達新臺幣1850萬元。

刑事局表示，正與各地方政府警察局持續蒐報涉詐廣告與詐騙內容，立即通報下架，並彙整違法態樣，函報數發部裁罰。而刑事局此次訪詢洽邀2名個案被害人，現身分享說明如何於小紅書被詐騙的過程、始末，並切身呼籲民眾如遇詐騙情事應勇於出面檢舉。刑事局也將持續透過「165打詐儀錶板」網站揭露詐騙話術與最新案例，並結合產官學及社群力量，攜手全民提升防詐免疫力，也請民眾遇詐即報案、勇於檢舉讓詐團無所遁形，共同守護社會信任與民眾財產安全。

刑事局也說，近日匿名網路平台Dcard有員警評論小紅書一事，鑑於詐騙集團的手法日新月異，特別是涉及跨境網路平台如小紅書，及如虛擬貨幣案件，詐騙手法迭代更新的速度極快，第一線基層員警每天必須面對處理大量、各類型案件，未受理到並不代表案件不存在，且經查165系統確實有受理民眾小紅書相關詐騙案件，刑事局將利用各種公開場合加強宣導，如涉及公務上訊息，不應在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。



