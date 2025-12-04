小紅書涉詐案多遭封鎖1年 凌濤質疑：賴清德大搞網路戒嚴才是目的

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今（4）日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年；對此，國民黨桃園市議員凌濤在臉書發文批評，賴政府打詐不利，竟稱小紅書app造成財損達到2.48億所以要封鎖一整年；若以同樣標準，其他社群平台詐騙金額都超過小紅書，是不是全部都要封鎖，還是讓台灣社群平台窒息、大搞網路戒嚴，才是總統賴清德的目的？

凌濤表示，若以詐騙多要被封鎖的邏輯，那「萊爾校長」過去提及2027中國攻台修改「的準備」，是不是在詐騙恐嚇台灣人民？而承諾要「團結十講」，只講到第四講不願意繼續下去，是不是君都在戲言？

凌濤說，回顧賴清德在2024年8月「全面阻絕詐騙論壇」上稱政府要成立「打詐指揮中心」、展開跨部會合作、公私協力，當年度依內政部打詐儀表板統計，全國詐騙22萬件，財損達到1332億，讓人民損失慘重，萊爾校長說大話卻沒做到，是不是才是應該被禁言封鎖一年？

凌濤批評，數發部預算滿滿，在網路打詐不力不下台，打詐還瞎扯抗中牌封鎖小紅書，真令人搖頭。當賴政府又說是因為「小紅書」無法納管，所以要關「小紅書」一年，那恐怕那個愛開詐騙支票，又管不住自己那張嘴的「魯莽的萊爾校長」，恐怕更該被關上嘴一年。

凌濤提到，過去相比中共的網路長城，我們台灣引以為傲的是自由的空氣，寬廣胸襟，今天2027還沒到，賴政府卻想讓大家體驗綠共紅共一家親，一起建築網路長城！

