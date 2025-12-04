小紅書涉詐案多遭賴政府封鎖1年 凌濤：愛開詐騙支票的萊爾校長也應閉嘴1年？

國民黨智庫前副執行長凌濤。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

內政部以小紅書APP資安檢測不合格、涉詐案多，即起封鎖1年。國民黨智庫前副執行長凌濤質疑，若以同樣標準，其他社群平台詐騙金額都逾小紅書，要全都封鎖？認為讓台灣社群平台窒息、搞網路戒嚴，才是總統賴清德目的。

凌濤更揶揄，若以小紅書APP詐騙多就要被封鎖邏輯，那「萊爾校長」過去提及2027中國攻台修改又改口，是不是也在詐騙恐嚇台灣人民？承諾要「團結十講」，只講到第四講就不願繼續下去，是不是君都在戲言？

凌濤說，相比中共網路長城，台灣以自由空氣、寬廣胸襟為傲，如今2027還沒到，賴政府卻想讓大家體驗綠共紅共一家親，一起建築網路長城；若賴政府能以荒唐理由關「小紅書」1年，那「魯莽的萊爾校長」也該閉嘴1年。

凌濤表示，賴清德 2024 年 8 月稱要成立「打詐指揮中心」、展開跨部會合作、公私協力，如今萊爾校長說大話卻沒做到，是不是才應該因愛開詐騙支票，被禁言封鎖一年？

