小紅書涉詐欺案過多「內政部暫封鎖1年」 數發部回應了

小紅書App涉詐欺案太多，內政部欲要封其1年；示意圖。（Pixabay／Image by Firmbee）

刑事局今日表示，小紅書App自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，內政部將對其發布網路停止解析與限制接取命令，暫定期間為1年。對此，數發部回應，待內政部處分送達後，財團法人台灣網路資訊中心將協助處理。

刑事局今（4日）召開記者會指出，小紅書App去年相關案件為950件，造成財損1億3,290萬元；今年1月至11月則再新增756件，財損約1億1,477萬元，呈現增加趨勢。自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

行政院打詐中心指揮官馬士元表示，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。打擊詐欺指揮中心副執行祕書賴正庸表示，針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉。

對此，數發部晚間進一步回應，此次操作將由網路接取業者依規範執行DNS RPZ機制，台灣網路資訊中心（TWNIC）則負責協作技術層面。至於停止解析及限制接取的影響，數發部表示，目前內政部處分尚未送達，須視處分內容而定。

