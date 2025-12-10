小紅書涉詐遭停權！今年已通報756件 假網拍佔大宗

刑事局統計小紅書截至今年11月其涉詐案件共有756件，並以假網拍樣式為大宗。(圖／達志／路透社)

針對小紅書涉詐態樣，刑事局10日說明根據165系統數據顯示，今年至11月間，小紅書涉詐詐騙案件經統計共有756件，主要以欺騙賣家的解除分期付款、假網拍與假投資為主要詐騙手法，其中假網拍為多數，總計共283件，其次則為欺騙賣家的解除分期付款，共計196件。

刑事局表示，小紅書中的詐騙手法前5名依序為：假網拍（283件）、解除分期付款(騙賣家)（196件）、假投資（51件）、假交友(投資詐財)（43件）、色情應召詐財（23件）；另統計去年1月至12月，該平臺涉詐案件共計950件；詐騙手法前5名依序為：解除分期付款(騙賣家)（477件）、假網拍（261件）、假交友(投資詐財)（39件）、色情應召詐財（36件）、假投資（29件）。

在解除分期付款(騙賣家)」、「假網拍」及「假投資」等案件中，民眾多為透過小紅書內建(市集)交易平臺進行聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平臺賣場進行交易，交易期間，假買家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場的假客服網址或LINE帳號；接著假冒賣場之平臺客服會以【未開通金流服務】、【未簽署託運條款】、【未完成實名制認證】、【未簽署誠信交易】或其他理由，要求被害人配合後續【網路銀行轉帳】進行驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。

刑事局自2024年8月至2025年11月止，共計通報TWNIC(財團法人台灣網路資訊中心)執行5萬8882組詐騙網站停止解析，另有關網路平臺涉詐違規者，為督促業者遵循我國法律，並落實平臺廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」之違法事證，至今年11月止已函請目的事業主管機關數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達新臺幣1850萬元。刑事局與各地方(政府)警察局持續蒐報涉詐廣告與詐騙內容，立即通報下架，並彙整違法態樣，函報數發部裁罰。

