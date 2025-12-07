即時中心／温芸萱報導

中國社群平台「小紅書」因涉入超過1700件詐騙案件，又拒絕配合台灣落地監管，遭內政部下令封鎖一年。台北市長蔣萬安卻稱「反中反到變共產黨」。對此，饒舌歌手閩南狼今（7）日在臉書反擊，從蔣家世代「反共」的歷史，到如今蔣萬安堅持雙城論壇、對中共議題態度軟弱、每次中共打壓台灣卻喊「恢復交流」，看起來更像是他自己「反到變共產黨」。

中國社群平台「小紅書」因涉及超過1700件詐騙案件，又不願配合台灣落地監管，內政部依《詐欺犯罪防制條例》下令封鎖一年。不料，台北市長蔣萬安竟稱此舉是「要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨」，引發社會議論。

快新聞／蔣萬安竟稱封鎖小紅書「變共產黨」 閩南狼反嗆：是在說你吧？

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞資料照）

對此，饒舌歌手「閩南狼」今日在臉書發文反擊。他指出，蔣萬安說「反中反到變共產黨」，但越看越覺得，這句話講的好像不是別人，而是他自己。「從他祖父那一代開始，『反共』是他們家的最重要政治基因。蔣介石反共、蔣經國反共，這是大家都知道的歷史。」

接著，閩南狼質疑，結果到了蔣萬安這一代，雙城論壇是誰在堅持辦？這些年跑去中共握手、交流、稱兄道弟的是誰？遇到中共議題最軟、最不敢講真話的是誰？「每次中共打壓台灣，他第一句都在喊『恢復交流』的，又是誰？」他直言，如果照這個脈絡一路看下來，「到底誰才是『反到變共產黨』的那一位？」。

同時，他也質疑，封鎖小紅書不是反中，而是民主國家依法管理不願接受監管的平台。政府依法處理，這叫保護人民，「不叫共產黨」。真正會封鎖言論、壟垄資訊、無視法律的，是中共，不是台灣。他指出，一個拒絕接受台灣法律的平台，政府依法開罰、依法封鎖，本來就是民主制度下的正常程序，反而是蔣萬安急著跳出來替它講話，令人感到荒謬。

最後，閩南狼表示，當政府依法律程序行動時，一個站在中共企業一邊的政治人物，邏輯到底在哪裡？在關鍵時刻，卻選擇替不願接受台灣監管的平台辯護，「講到最後，他的那句『反中反到變共產黨』，看來真不是在形容政府，而是在形容他自己的位置」。

原文出處：快新聞／小紅書涉詐遭台封鎖1年！蔣萬安竟稱「變共產黨」 閩南狼1句話嗆爆

