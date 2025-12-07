小紅書涉詐遭封鎖 臉書因1事過關 律師曝血淚史

小紅書APP近日遭內政部以涉詐為由下令封鎖，臉書則因為母公司Meta有在台灣設法律代表人，配合調取詐騙帳號等資料，才逃過一劫，不過律師李毓倫分享向臉書調資料的血淚史，透露臉書實際上只提供3種內容，分別是使用者基本資料、註冊email及手機與90天內登入地IP位置，但詐騙集團根本不會填真實資料，因此實際上對案情根本沒有幫助。

李毓倫5日在Threads表示，司法機關、律師想要跟臉書調資料，首先必須依照臉書規定的格式填寫申請書，否則連檢座也會被退件，而臉書收到申請後，只會給3種資料，第1是使用者基本資料，第2是註冊的email、手機，第3是最近90天內登入的IP，但對於詐騙集團來說，第1點會填假資料，第2點會用拋棄式帳號、號碼，第3點則會透過VPN跳轉，因此臉書給的資料，根本沒有用處。

李毓倫指出，台灣臉書公司只協助處理IP在台灣的帳號，如果想處理更多問題，就必須找美國臉書司法互助，讓難度瞬間大幅提升，且臉書明確不配合提供資料的案件種類很多，如擁槍在美國是合法的，因此槍砲彈藥類型的案件，臉書就不會協助。

李毓倫說，她自己遇到的詐騙受害者，幾乎都是在臉書或IG遭到詐騙，目前還沒接過在小紅書被詐騙的客戶，因此如何處理臉書詐騙才是大問題，「希望有一天政府也能對臉書用相同的強度，我這邊當事人的眼淚真流不完」。

