小紅書涉詐騙遭封鎖1年 6大關鍵問題一次看

（中央社記者趙敏雅台北5日電）中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，且對台灣官方發函已讀不回，內政部昨天發布命令暫行封鎖1年，引起各界熱議。

為什麼政府要對在台灣擁有300萬用戶的小紅書祭禁令，以下是小紅書遭封鎖1年的6大關鍵問答。

1，小紅書為何被封鎖？

內政部次長、行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案高達1706件，總財損近新台幣2.5億元，而且有持續攀升跡象，但因小紅書不受國內法律管轄，民眾遭遇詐騙和違法案件時，執法單位因無法調閱資料，不能協助追查犯罪成員。

廣告 廣告

行政院、內政部和警政單位，10月14日透過海基會發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，以接受中華民國法律管轄，並限期20天內回覆，但業者迄今均無任何訊息。

內政部長劉世芳也一再強調，政府是依法行政，小紅書在台灣沒有落地，也無檢警調能聯絡的對象，對相關要求已讀不回，因此政府才會按照行政程序，透過海基會發文發函通知小紅書上海母公司，完成行政程序，並在昨天對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令。

2，小紅書在台灣使用狀況？

小紅書有「中國版Instagram」之稱，涵蓋彩妝、時尚、穿搭、旅遊、生活風格等資訊，吸引不少台灣年輕人使用，至今在台用戶已逾300萬人。

根據台灣傳播調查資料庫（TCS）2023年資料顯示，過去1個月內，有23.2%的9到17歲青少年族群使用小紅書，針對9到17歲青少年族群調查顯示，平均每天使用小紅書1.5小時。

3，小紅書有哪些資安風險？

國家單位近期針對中國製應用程式（APP）進行資安檢測，小紅書在蒐集個資、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享等，共15項檢測項目全數違規。

違規樣態包含蒐集位置、蒐集通訊錄、蒐集剪貼簿、蒐集截圖、讀取裝置上儲存空間、過度填寫個資、過度要求權限、強迫同意不合理隱私條款、未充分保障個資權利、未啟動時上傳非必要個資、逕向第三方軟體開發套件（SDK）共享個資、封包有無導向中國境內位置、蒐集程式清單、蒐集設備參數、蒐集臉部資訊。

因此，數發部資安署示警，APP可能在使用者不知情下，將聯絡人、位置、裝置資訊及帳號密碼等資料傳送至中國伺服器。依照中國網絡安全法及國家情報法規定，政府可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。將使台灣民眾個資可能遭到中國特定單位蒐集運用，隱私與安全都面臨高度風險。

4，小紅書若想來台落地，要由誰管？

數發部表示，在台灣落地要先確認申請何種業別，才有辦法確認主管機關。申請業別是由業者向經濟部申請、而中資企業來台還需要經投審司及陸委會確認中國資本狀況。

數發部指出，若是申請網路廣告平台或是電商平台，會由數產署納管，也就是數發部為主管機關，像是交友軟體的主管機關是內政部、網路銀行APP主管機關是金管會。

5，數發部對網路廣告平台或電商平台有哪些納管？

數發部數產署表示，依詐欺犯罪危害防制條例第2條規定，將網路廣告平台業者、電商業者納入管理，並共同課予防詐相關義務。

數發部目前納管的網路廣告平台業者名單，包括Google（Google、YouTube）、LY（Line）、Meta（Facebook、Instagram、Threads），及TikTok（TikTok）等4家業者，共7個平台。

依據詐防條例，納管的網路廣告平台業者，在台灣無營業所及其代表人於台灣無住居所，且未設立分公司者，應指定法律代表，以協助業者執行詐欺防制措施的法令遵循事項。

6. 數發部納管的平台配合打詐必須做哪些事？

數發部數產署表示，納管的網路廣告平台業者，依規定應對其網路廣告服務遭利用為詐欺犯罪的風險進行分析及評估，訂定詐欺防制計畫，並每年發布詐欺防制透明度報告。同時，也應對其網路廣告服務的出資者及委託刊播者進行驗證。

另外，若發現所刊登或推播的廣告或內容涉及詐騙，業者應主動或依檢警調單位或相關主管機關通知下架，在期限內移除、限制瀏覽、停止播送該廣告或採取其他必要處置，降低民眾接觸到詐騙廣告的風險。

若業者未依通知處理，將對業者開罰，如仍不改善，將按次處罰，以要求業者配合。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1141205