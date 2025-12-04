小紅書涉詐高風險釀財損逾2億 內政部宣布停止解析、限制接取1年

小紅書APP內詐騙案件頻傳，累積財損超過2億4768萬，又經國安局資安檢測15項指標全數不合格。內政部警政署今（4）日宣布，對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取之命令1年，視該公司是否善意回應、主動配合我國法規，再行研議後續處置。

內政部表示，為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司，依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。

內政部指出，該APP自113年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。經查，近期該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域。

因此，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。

內政部強調，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例，統計114年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5094組；在中華民國境內，無論網路社交平台或APP，都必須接受本地法律管轄。

內政部呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任全面停止刊登小紅書廣告；同時提醒國人切勿下載該軟體，如已下載亦請停止使用，改以其他符合資訊安全標準之合法平台為佳。

