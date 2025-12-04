小紅書涉詐高風險 暫定停止解析、限制接取1年

（中央社記者黃麗芸台北4日電）刑事局今天表示，小紅書APP在台用戶逾300萬人，但國安局資安檢測有15項指標全數不合格，且自113年迄今涉入1706件詐案，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。

根據內政部警政署新聞稿，內政部是依據詐欺危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件規定」，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。（編輯：蕭博文）1141204