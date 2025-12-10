小紅書涉詐？陸委會曝中共藉網路滲透：上千假帳號隱藏在消費、折扣內容

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委沈有忠。（圖／翻攝畫面）

內政部警政署刑事局對中國社群平台「小紅書」發出一年的限制令，理由是該平台詐騙案數量攀升，且未回覆台灣當局的資訊安全改善建議，未來可能比照對待「抖音」，對此，陸委會副主委沈有忠今（10）日表示，由於抖音為新加坡公司，實行上或有難度，至於小紅書主要是沒配合我國法規及打詐，只是許多為了認知作戰而生的假帳號多充斥消費、折扣內容，「光是初步統計就有上千個，國民黨選舉時即已出力」。

沈有忠今天上午以「中共介選作為與兩岸關係」為題赴東大演講時指出，其實國民黨主席大選時趙少康即稱中共介選，能否將選舉結果導向中方並非絕對的目標。他認為，只要有選舉就介入、不分藍綠或選舉規模，目的是只要能製作紛亂與話題，增加更多支持者即可。

沈有忠並指出，大選時會有假民調影響投票行為，再者就是針對敵對政黨、候選人釋放假訊息，台灣從中華民國第一屆總統大選時試射飛彈這類的軍事恫嚇，這些都是傳統介選行為。

沈有忠進一步指出，近來陸委會發現，中共介選更加細緻。他說明，近年則是以金援綁樁基層選舉，還有許多帳號平時是以分享消費、折扣訊息為主，或是分享「中國大好河山」與美好一面較軟性的統戰手段，問題不在於中國的美好形象，而是其背後的統戰目的，歐美即有分析使用抖音與小紅書達到一定時間即有對中國有更高的支持率與好感。

沈有忠表示，這些軟體主要還是因無法配合打詐才受到管制，說臉書、IG詐騙更多是陷入邏輯盲區，因為那些為我國所允許的社交軟體在台都有法律代理人，依照法律程序都會有所回應，甚至有些還可能會索回被詐金錢，至於小紅書則是對我方要求給予說明時已讀不回或不讀不回，兩者截然不同。

