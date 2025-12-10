小紅書涉詐 114 年暴增 756 件！刑事局公布「最新詐騙態樣」與高風險手法

【警政時報徐煜勝／臺北報導】刑事警察局今(10)日公布最新「165諮詢專線報案系統」統計顯示，小紅書平台成為近年詐騙集團的新熱點。統計今年1 至11月涉及小紅書的詐騙案件達756 件，主要包括「假網拍」、「解除分期付款(騙賣家)」、「假投資」等三大類型。其中前五大詐騙手法分別為：假網拍(283 件)、解除分期付款(196件)、假投資(51件)、假交友投資(43件)與色情應召詐財(23 件）。

刑事局詐欺犯罪防制中心秘書葉明鐘說明詐騙集團透過小紅書誘導被害人進行詐騙過程。(圖／刑事局)

刑事局指出，回顧去( 113)年全年，小紅書涉詐案件亦高達950 件，顯示跨境社群交易環境已成為詐團活躍區。經分析，多數被害人皆透過小紅書市集洽談交易，隨後遭詐團導往LINE等通訊軟體，再被引導至 7-11 賣貨便、全家好賣+ 等賣場完成交易。詐團常以「無法訂購」、「金流未開通」、「未完成實名制」等理由，誘導民眾點擊假客服網址或加入假帳號，並要求進行「網路銀行轉帳驗證」，最終造成財損。

據了解，刑事局自去年8月至今年11月，已通報 TWNIC停止解析 58,882 組詐騙網站。此外，針對網路平臺違規情形，刑事局已蒐報 Meta 未揭露廣告委託者、不當管理詐騙廣告等事證，至今年11月已經數發部裁罰3次、累計1,850萬元。各地警察局亦持續蒐報並要求下架詐騙內容，強化廣告源頭管理。

此次刑事局亦邀請余姓、潘姓等 2名女性被害人分享親身遭詐過程，提醒民眾慎防假客服、假金流與假投資連結。刑事局強調，將透過「165打詐儀錶板」揭露最新詐騙樣態，並結合產官學界力量提升全民防詐免疫力。

近期 Dcard 上有員警評論小紅書詐騙引發討論。刑事局回應，基層員警每日處理大量案件，未受理不代表不存在，165 系統也確實收錄相關案件。刑事局呼籲，公務資訊不應於網路公開評論，以免影響機關形象與公務倫理。

