小紅書涉詐1年千件 刑事局分析態樣數據給你聽

小紅書在台遭禁用1年。

刑事局統計「165諮詢專線報案系統」數據顯示，今年1月至11月，涉及「小紅書」平臺的詐騙案件數共計有756件，分析主要態樣分別以「解除分期付款（騙賣家）」「假網拍」及「假投資」等案件居多，詐騙手法前5名依序為：假網拍（283件）、解除分期付款（騙賣家）（196件）、假投資（51件）、假交友（投資詐騙）（43件）、色情應召詐財（23件）。

另統計2024年1月至12月，該平臺涉詐案件共計950件；詐騙手法前5名依序為：解除分期付款（騙賣家）（477件）、假網拍（261件）、假交友（投資詐騙）（39件）、色情應召詐財（36件）、假投資（29件）。

其中於「解除分期付款（騙賣家）」「假網拍」及「假投資」等案件中，民眾多為透過小紅書內建（市集）交易平臺進行聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平臺賣場進行交易。

交易期間，假買家會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送上述賣場的假客服網址或LINE帳號；接著假冒賣場平臺客服會以「未開通金流服務」「未簽署託運條款」「未完成實名制認證」「未簽署誠信交易」或其他理由，要求被害人配合後續「網路銀行轉帳」進行驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。

刑事局自2024年8月至2025年11月止，共計通報TWNIC（財團法人台灣網路資訊中心）執行5萬8,882組詐騙網站停止解析，另有關網路平臺涉詐違規者，為督促業者遵循我國法律，並落實平臺廣告、內容源頭管理，已蒐報Meta網路廣告「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」之違法事證。

至2025年11月止，已函請目的事業主管機關數發部裁罰計3次，累計罰鍰已達新臺幣1,850萬元。刑事局與各地方（政府）警察局持續蒐報涉詐廣告與詐騙內容，立即通報下架，並彙整違法態樣，函報數發部裁罰。

刑事局呼籲，民眾如遇詐騙情事應勇於出面檢舉，刑事局將持續透過「165打詐儀錶板」網站揭露詐騙話術與最新案例，並結合產官學及社群力量，攜手全民提升防詐免疫力，也請民眾遇詐即報案、勇於檢舉讓詐團無所遁形，共同守護社會信任與民眾財產安全。

另因應近日「Dcard」平臺員警評論小紅書一事，鑒於詐騙集團的手法日新月異，特別是涉及跨境網路平臺（如小紅書）及如虛擬貨幣案件，詐騙手法迭代更新的速度極快，第一線基層員警每天必須面對處理大量、各類型案件，未受理到並不代表案件不存在，且經查165系統確實有受理民眾小紅書相關詐騙案件，刑事局將利用各種公開場合加強宣導，如涉及公務上訊息，不應在網路上洩漏或評論，以免影響機關形象及公務倫理。

