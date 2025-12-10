小紅書涉詐756件！刑事局揭5大手法 Meta廣告管理不當遭罰1850萬

刑事警察局今（10）日公布「165諮詢專線報案系統」統計資訊，今年1月至11月，涉及小紅書的詐騙案件共有756件，主要態樣多集中在「解除分期付款（騙賣家）」、「假網拍」及「假投資」等類型。同時，刑事局指出，為督促網路平台落實廣告與內容管理，已蒐報Meta網路廣告涉有多項違規情形，經數位發展部裁罰3次，累計罰鍰新台幣1850萬元。

根據統計，114年1至11月，小紅書涉詐前五大手法依序為，假網拍283件、解除分期付款（騙賣家）196件、假投資51件、假交友（投資詐財）43件、色情應召詐財23件；113年1至12月小紅書詐騙案件共有950件，以解除分期付款（騙賣家）477件、假網拍261件、假交友（投資詐財）39件、色情應召詐財36件、假投資29件居多。

刑事局說明，在解除分期付款（騙賣家）、假網拍及假投資等案件中，民眾多是透過小紅書內建市集交易平台與對方聯繫，之後遭詐騙集團引導改用LINE等通訊軟體繼續溝通，再被帶往7-11賣貨便、全家好賣+等賣場完成交易。

過程中，假買家會以「無法完成訂購」等理由，提供仿冒賣場的客服網址或LINE帳號；隨後假冒賣場客服人員會以「未開通金流服務」、「未簽署託運條款」、「未完成實名制認證」、「未簽署誠信交易」等各種說法，要求被害人依指示以網路銀行轉帳方式進行「驗證」，最終導致民眾遭詐。

在阻斷詐騙網站部分，刑事局表示，自113年8月至114年11月，已通報財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）停止解析5萬8882組詐騙網站網域。針對網路平台涉詐違規行為，為督促業者遵循我國法規並落實廣告及內容源頭管理，刑事局已蒐報Meta網路廣告涉及「未揭露委託刊播者、出資者相關資訊」、「管理系統缺失」及「未限時下架詐騙廣告」等違法事證，截至114年11月止，已函請目的事業主管機關數位發展部裁罰3次，累計罰鍰新台幣1850萬元。

刑事局強調，將持續與各地方警察機關合作，蒐報涉詐廣告與詐騙內容，通報下架並彙整違規態樣供裁罰參考。

